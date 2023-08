Török Gergely és Klekner Hanga után két újabb DSI Debrecen atléta mutatkozik be a budapesti rendezésű atlétikai világbajnokságon.

Az egyaránt többszörös magyar bajnok Kozák Luca és Kerekes Gréta kedden délután a női 100 méteres gátfutás előfutamaiban áll be a rajtgépbe. Az Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca portálunknak korábban elmondta, már a keddi előfutamban is jól kell teljesíteni ahhoz, hogy szerdán folytathassa a versenyzést. „Ha a statisztikát nézzük, nem reális, hogy bejussak a fináléba, azonban itt is érdemes kiemelni a mezőny sűrűségét, az fog dönteni, az adott napon ki milyen formában van(...). Úgy vagyok vele, hogy ha egyéni csúcsot futok, akkor én megtettem a magamét, másokon múlik majd, ez mire lesz elég.” – fogalmazott.

A 2019-es fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon 60 méteres gátfutásban ötödik helyen végzett Kerekes Gréta honlapunknak múlt héten arról beszélt, úgy érzi, a vébére jutással ő már mindenképp győzött. „A vb-n bármi is történik majd, én mosolyogni fogok és boldogan jövök le a pályáról, hiszen sokan tudják, milyen rögös kvalifikáció van mögöttem.” – nyilatkozta akkor.

A női 100 m gát előfutamai 18.40-től kezdődnek, melyet az M4 Sport élőben közvetít.