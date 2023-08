Már csak pár nap és szombaton elkezdődik a budapesti rendezésű atlétikai világbajnokság. A DSI Debrecen-t öt kiválóság képviseli az év legnagyobb magyarországi sportrendezvényén, köztük Kerekes Gréta, aki – Kozák Lucával együtt – a 100 m gáton áll rajthoz, de lehet, hogy a 4x100 méteres női váltó tagjaként is szerepet kap majd.

A többszörös magyar bajnok gátasnak a mostani lesz a harmadik – és vélhetően az utolsó – világbajnoksága, és nagyon örül, hogy hazai közönség előtt mutathatja meg, mekkora utat járt be az elmúlt időszakban. Ifjabb Tomhauser István tanítványának a formája rendkívül bíztató, hiszen a július közepén megrendezett Gyulai István Memorialon 12.92-es új egyéni csúccsal jelentkezett. A 30 esztendős gátas a Haonnak beszélt a felkészülésről és a vébéreményeiről is.

– A formám nagyon kecsegtető, az edzőmmel együtt várjuk már a rajtot és reméljük, ki tudjuk hozni a csúcsformát belőle – kezdte a beszélgetést Kerekes Gréta. – De nem görcsölök erre rá, ugyanolyan mentalitással és keményen dolgozom, mint eddig az edzéseken, ahol még próbáljuk tovább csiszolni a technikámat. A vb-n bármi is történik majd, én mosolyogni fogok és boldogan jövök le a pályáról, hiszen sokan tudják, milyen rögös kvalifikáció van mögöttem.

Az, hogy ott leszek a versenyen számomra már egy győzelem, de nem titkolom, szeretnék egyéni csúcsot futni.

Egész nyáron ezt kergettem, a Gyulain már megdöntöttem, de szeretnék tovább faragni a rekordomból, és nem is félek ezt kimondani. Negyvenen leszünk, mindenki előtt ott az esély, hogy a legjobbját nyújtsa. Az, hogy ki meddig jut a napi forma, valamint századok, ezredek döntik majd el. A középdöntőbe jutás reális lehet, de ahhoz nagy futás és szerencse is kell – ismerte el.

Az esés sem gátolja

Kerekes Gréta nemrég esett egy nagyot, amiről a közösségi médiában is posztolt. Adódik a kérdés, az ott szerzett sebek mennyire nehezítették meg a DSI gátasának felkészülését. Gréta elmondta, nagy hátszél uralkodott az edzésen, és a tizedik gátnál elesett, de szerencséjére nem tört el semmije.

– Nagy hátszél volt, éreztem a 8. gátnál, hogy alától. Már a kilencediknél is hibáztam, a tizediket pedig telibe talpaltam. Szerencsére aránylag jól megfogtam az esést, persze sok helyen lehorzsoltam magam.

Hál istennek ennyivel megúsztam, mert volt olyan versenyzőtársam, aki korábban úgy esett, hogy kulcscsonttörrést szenvedett.

Szerencsére semennyire nem viselt meg az esés, jókedvűen pattantam fel a rekortánról. A helyszínen lévő edzők és ismerőseim megijedtek, de inkább az volt a kellemetlen, hogy zuhanyozni nehezen tudtam egy ideig, illetve a pihenést, alvást is megnehezítették a sebek. Szerencsére a felkészülésben annyira nem hátráltatott, bár a karom be volt kötve, a hátam és a combom pedig le volt ragasztva egy hétig – elevenítette fel Kerekes Gréta, aki jövő kedden áll majd rajthoz az egyik előfutamban.

A világbajnokság magyar indulói Nők:

100 m: Takács Boglárka

200 m: Takács Boglárka, Sulyán Alexa

400 m: Rapai Fanni

800 m: Kéri Bianka

1500 m: Vindics-Tóth Lili Anna

5000 m: Wagner-Gyürkés Viktória

100 m gát: Kerekes Gréta (DSI Debrecen), Kozák Luca (DSI Debrecen), Tóth Anna

400 m gát: Molnár Janka

Maratoni: Kovács-Garami Katalin, Szabó Nóra

Gyaloglás, 20 km: Madarász Viktória, Oláh Barbara

Gyaloglás, 35 km: Madarász Viktória, Récsei Rita

4x100 m váltó: Csóti Jusztina, Kerekes Gréta (DSI Debrecen), Kocsis Anna Luca, Kozák Luca (DSI Debrecen), Nguyen Anasztázia, Sulyán Alexa, Takács Boglárka

4x400 m váltó: Kéri Bianka, Kriszt Sarolta, Nádházy Evelin, Mohai Regina, Molnár Janka, Rapai Fanni, Simon Virág

Távolugrás: Bánhidi-Farkas Petra, Lesti Diana

Magasugrás: Fekete Fédra

Rúdugrás: Klekner Hanga (DSI Debrecen)

Hármasugrás: Szabó Beatrix

Súlylökés: Márton Anita

Diszkoszvetés: Kerekes Dóra

Kalapácsvetés: Gyurátz Réka

Gerelyhajítás: Moravcsik Angéla, Szilágyi Réka (DSI Debrecen)

Hétpróba: Krizsán Xénia, Nemes Rita Férfiak:

100 m: Boros Bence

200 m: Wahl Zoltán

400 m: Molnár Attila

800 m: Huller Dániel, Vindics Balázs

1500 m: Szögi István

5000 m: Kovács Ferenc Soma

110 m gát: Szeles Bálint

400 m gát: Bánóczy Árpád

3000 m akadály: Palkovits István

Maratoni: Szemerei Levente

Gyaloglás, 20 km: Helebrandt Máté

Gyaloglás 35 km: Venyercsán Bence

4x100 m váltó: Boros Bence, Bundschu Patrik, Illovszky Dominik, Pap Márk, Szabó Dániel, Wahl Zoltán

4x400 m váltó: Huller Dániel, Kovács Árpád, Molnár Attila, Nadj Levente, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán

Távolugrás: Németh Mátyás

Magasugrás: Török Gergely (DSI Debrecen)

Hármasugrás: Szenderffy Dániel

Súlylökés: Tóth Balázs

Diszkoszvetés: Szikszai Róbert

Kalapácsvetés: Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát

Gerelyhajítás: Herczeg György

4x400 m mix (két férfi, két nő): Kéri Bianka, Molnár Janka, Rapai Fanni, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán