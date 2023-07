A Debreceni Sport Club Asztali- Labdarúgó Egyesülete mert nagyot álmodni, és meg is valósította. A Magyar Rekordok Egyesülete által hitelesített, 30 órás folyamatos gombfoci Maratoni váltó időtartam rekordot kísérelt meg. Az esemény június 30-án pénteken fél 12 órakor kezdődött. Kovács Nándor a DSC-ALE elnöke a rövid megnyitón elmondta, hogy a gombfocizás 2 pályán fog zajlani. 30 percenként megszólal a hármas sípszó, ami az egyik pályán a mérkőzés végét, a másikon a kezdést jelzi majd, így lesz biztosítva a folyamatos gombfocizás – írták Facebook-oldalukon.

A debreceni gombfoci csapat fő profilja a 12 érintéses brazil versenygombfoci, de emellett a rekordkísérlet alatt szerepet kapott a magyar Szektorlabda a szintén magyar 3 érintéses retro gombfoci és a spanyol eredetű Chapas is. Ezzel a rekordkísérlettel a gombfocizás népszerűsítése volt a fő cél a szervezők számára. A helyszín a Helen Doron English nyelviskola Darabos utcai bázisa volt. Egy külön teremben zajlott a rekordkísérlet, a mellette lévőben gombfocis relikviák, magazinok, régi és új gombfoci csapatok, mezek, a DSC gombfocisai által nyert kupák, érmek stb. voltak kiállítva. Emellett két pályán a látogatóknak lehetőségük volt kipróbálni a gombfoci minden válfaját.

Ezután a meghívott vendégek, a DVSC legendás labdarúgói, Sándor Tamás és Dombi Tibor is mondott pár kedves mondatot, majd a saját magukat ábrázoló gombfoci játékosokkal elvégezték az ünnepélyes kezdőrúgást mindkét pályán. Ezzel elrajtolt a rekordkísérlet pontban 12 órakor. Tamás és Tibi még maradtak kicsit beszélgetni a vendégekkel és adtak néhány autogramot. A rekordkísérlet a legtöbbször két pályán ment folyamatosan. Rögtön az elején a brazil és a retro ág volt a népszerű. A rekorderek egy jegyzőkönyvet is vezettek, melyen fel volt tüntetve a végeredmény mellett, hogy ki játszik, milyen csapattal, milyen stílusban (brazil, retro…stb) és a góllövőket is könyvelték.

A 30 órás rekordkísérletet Babits László filmes, videós vezetésével élőben közvetítettük a Futmesa Debrecen Hungary facebook oldalán. Ezen az oldalon látható az élő felvétel és még több videó, fényképes beszámolók is a rekordkísérletről.

A rekord hitelesítését a Magyar Rekordok Egyesülete úgy írta elő, hogy a DSC-nek kellett hitelesítő párokat beültetni a terembe, ahol folyt a rekordkísérlet. A hitelesítőknek 4 óránként kellett váltaniuk egymást, így 16 hitelesítőt kellet csatasorba állítani. Volt olyan páros, akik éjfélre érkeztek és hajnali 4-ig figyelték a gombfocizás folyamatosságát, de a következő párosnak sem volt könnyű dolga, akik hajnali 4-8 óráig tartották a frontot.

Szombat este 18 órakor hangzott el az utolsó hármas sípszó, ami a rekordkísérlet végét jelentette. Ekkor már sokan tartózkodtak a helyszínen. Hangos visszaszámlálás volt, majd felcsendült a We Are The Champions! A Magyar Rekordok Egyesületének képviselője néhány perc múlva bejelentette a rekordkísérlet sikerességét. Átadta Kovács Nándornak a hitelesítő jegyzőkönyvet, a díszoklevelet postán fogják elküldeni a debreceni rekordereknek.

Összesen 110 mérkőzés zajlott le és 614 gól született. A 12 érintéses brazil gombfociban 69 meccsen 411 gól esett. A gólkirály a DVSC játékosa Sándor Tamás lett, 31 góllal. 21 retro gombfoci mérkőzésen 160 gól volt, gólkirály Shevcenko (All Star) 9 góllal.

Szektorlabdában 16 mérkőzésen, 37 gól, gólkirály Aduriz és Merino (Athletic Bilbao) 5-5 góllal.

Chapasban 4 meccsen, 6 gól, gólkirály Brolin (Svédország) 2 góllal.

HAON