A Szolnoki Olajbányász elleni helyosztó második mérkőzésén is kikapott a DEAC kosárcsapata, mely így a hatodik helyen zárta az NB I. 2022/23-as kiírását. Hazai közönsége előtt búcsúzott a debreceni gárda pénteken este: az első etap remekül alakult, 18–16-ra ment Andjelko Mandics alakulata. A folytatásban sok hiba csúszott be a hazaiak játékába, ezt ki is használta az ellenfél, mely félidőben 38–32-re vezetett.

A szünetben Neuwirth Bence vehette át a DEAC április hónap játékosának járó díjat, amit rögtön meg is hálált egy triplával. Hízott a szolnoki előny, érződött, a vendégek le akarják zárni a párharcot. A záró felvonásban már 16 volt közte, Mandics-mester pedig bevetette az U23-as csapatot. A fiatalok nagyot küzdöttek, és felzárkóztak tízen belülre. A közönségnek is tetszett, amit látott, a lelkesedésre nem lehetett panasz, de a végén győzött a rutin, 75–66-ra nyert az Olajbányász.

Érzelmekkel teli búcsú

A feldobás előtt három játékosától is búcsúzott a DEAC vezetősége, hiszen Tóth Ádám, Polyák László és Balázsi Soma is máshol folytatja pályafutását. A meccs utáni sajtótájékoztatón Tóth könnyeivel küzdve elmondta, négy év hosszú idő, érzelemdús a búcsú számára. – A szezonban elértük a célunkat, sok minden hátráltatott minket, de nem adtuk fel, és bejutottunk a playoffba, majd hatodikként zártunk. Örülök, hogy az ifjú DEAC-osok is megmutatták, bennük van a jövő. Köszönök mindenkinek mindent – fogalmazott.

Polyák is érzelmekkel teli találkozón van, hiszen ez volt a 150. meccse DEAC-szerelésben. – Küzdött mindenki, kihoztuk magunkbó a maximumot, a fiatalok is sokat tettek hozzá a teljesítményünkhöz. A szezonunkat is pozitívan értékelem, mindent összevetve nincsen szégyenkeznivalónk – vélekedett, majd ő is megköszönt mindent.

– Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni, a srácok és én is győzelemmel szerettünk volna búcsúzni a hazai pályától.

Viszont örömteli, hogy a fiatalok remek teljesítményt nyújtottak, megmutatták, hogy a következő szezonban lehet rájuk számítani. Annak tudatában, hogy milyen szezon van a hátunk mögött, teljesen elfogadható a hatodik hely, sőt. Összességében elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel

– értékelt Andjelko Mandics, a DEAC vezetőedzője.

HBN