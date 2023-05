Kilencpontos vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata a Szolnoki Olajbányász elleni helyosztó második mérkőzésén, ezzel a hatodik helyen zárta a 2022/23-as kiírást. A mérkőzés mégis inkább Tóth Ádám, Polyák László és Balázsi Soma búcsújáról, valamint a fiatalok több, mint bíztató produkciójáról marad emlékezetes – olvasható a klub honlapján. A feldobás előtt három játékosától is búcsúzott a DEAC vezetősége, hiszen Tóth Ádám, Polyák László és Balázsi Soma is máshol folytatja pályafutását a következő szezonban. Az érzelmektől sem mentes köszöntés után Tóth régi jó szokása szerint meg is szerezte a találkozó első kosarát, melyre Gavin és Szubotics válaszolt azonnal távolról. A folytatásban Drenovac is megkezdte a pontgyártást, a kiscsatár vezetésével egy 8-0-s etapot produkált a DEAC, így a negyed derekán Szarvas Gábor volt kénytelen időt kérni (10-6).

Rendezte is a sorokat az Olajbányász, Lukács révén előbb egyenlítettek, majd Arabo közelijével a vezetést is átvették. Előnyüket azonban nem tudták megtartani, hiszen a negyed végi adok-kapokból végül a hazaiak jöttek ki jobban, Govens utolsómásodperces hárompontosának köszönhetően 18-16-al zárult a játékrész.

A folytatásban sok hiba jellemezte a játékot, rengeteg üres dobás maradt ki mindkét oldalon, de a hajdúságiak a Drenovac-Govens duó pontjaival tartották minimális előnyüket. A negyed feléhez érkezve Lukács harcolt ki sportszerűtlen hibát, büntetői után Durham is a helyére küldött egy triplát, majd Szubotics tett vissza egy lecsorgót, így Mandics mester magához is hívta övéit (25-31). A nagyszünethez közeledve is lendületben maradtak a piros-feketék, a szerb magasember kosara után már tíz is volt közte, így hiába kozmetikázott Drenovac két ziccerrel, hatpontos Szolnoki előnnyel mehettek az öltözőbe a felek.