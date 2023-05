Újabb remek hírről számolt be Erdei Szabina portálunknak: a debreceni erőemelő nemrégiben Angliában, a BPF Nemzeti Bajnokságán mindent vitt, eredményeinek hála pedig meghívták az Európa-bajnokságra és a Mr. Olympiára. Szabina eddig mindent magánnak szponzorált, így nem is állt módjában az összes viadalon elindulni, amelyen szeretett volna, illetve amikre meginvitálták. Most azonban örömmel újságolta, hogy egy támogatónak hála ott lehet a júniusi, spanyolországi PRO világbajnokságon.

Jó előérzete van

– Találtam egy kisebb patrónust, aki amiben tud, segít, így például részt vehetek Spanyolországban a vb-n, amelyre nagyon vágytam. Június 17-18-án lesz a viadal, gőzerővel készülök rá.

Addig még van négy hét, az edzéseken stabilan megy a 200 kiló felhúzása, eltökélt szándékom, hogy most túlszárnyaljam a világcsúcsot – úgy érzem, erre minden esélyem megvan.

Ez a világbajnokság ráadásul pénzdíjas, így ha sikerülne az abszolút első helyet megszereznem, az anyagi szempontból sem lenne utolsó – mondta Erdei Szabina, aki legutóbb 65,7 kilogrammal mérlegelt Angliában, és úgy húzott 200-at – sokan csak hitetlenkedve nézték, mire is képes. Spanyol honban bizonyítaná, még ennél is több van benne.

KSZD