Sokan a csodájára jártak, és nem értették, hogyan képes ekkora súlyokat megemelni – nem is csoda, hiszen Erdei Szabina ismét 200 kilót húzott, ezúttal Angliában, a BPF Nemzeti Bajnokságán kápráztatta el az embereket a debreceni erőemelő. Szabina számára bizonyára örök életére emlékezetes marad a 2023-as Húsvéti időszak, hiszen az angliai versenyen korosztályában és open kategóriában is az első helyen zárt, és ő lett a legjobb női felhúzó is. A hab a tortán pedig, hogy eredményeinek hála a BPF és IPL európai elnöke személyesen hívta meg az Európa-bajnokságra és a Mr. Olympiára.

– Hihetetlen ez az egész, még most sem hiszem el! – kezdte örömtől átitatott hangon élménybeszámolóját Erdei Szabina a hétvégi megmérettetés után. – Úgy terveztem, hogy világcsúcsot húzok, ami végül nem jött össze, de így is mérhetetlenül boldog vagyok. A legtöbb versenyen a három sikeres húzás után van lehetőség egy negyedikre, de mint kiderült, itt most más volt a szabály.

Az eredeti terv szerint kezdtem volna 180-nal, aztán 10-esével emeltem volna, és végezetül meg akartam próbálni a 207 és felet. Ez az elgondolás aztán megdőlt, gyorsan újra kellett terveznem a taktikámat, így még a melegítőben megemeltem a 180 kilót, aztán 190-nel kezdtem a pódiumon. A közönség el volt ájulva, tapsoltak, őrjöngtek, még úgy is, hogy nem hazai induló voltam, hanem külföldi. Ettől úgy elszálltam, megjegyzem, még sosem történt velem ilyen, hogy rosszul eresztettem le a rudat. Mindez az jelentette, hogy az első kísérletem érvénytelen lett, gyorsan át kellett gondolnom, hogyan tovább.

Újra 190-et kértem, nagyon koncentráltam, sikerült is, majd jött a 200 is. Az én súlycsoportommal már 152 kilogramm is kvalifikációt ért volna, de nem akartam tutira menni, nem szokásom. A mérlegelés is remekül sikerült, 67,5 alá kellett mennem, végül 65,7-nél állt meg a mérleg, sokan nem is értették, hogyan lehetek képes ilyen teljesítményre – elevenítette fel a történéseket a cívisvárosi sportoló, akinek így teljesült a nagy álma, ott lehet november elején Orlandoban, a Mr. Olympián. Mint kiderült, hiába hívták meg az Eb-re is, illetve az indiai világbajnokságra szintén, azokon anyagi vonzatuk miatt nem tud részt venni.

Erdei Szabina folyamatosan kapja a gratulációkat, aminek természetesen nagyon örül, igaz, még maga is próbálja felfogni, mit is ért el. – A hétre adtam magamnak egy kis pihenőt, regenerálódok, és azon vagyok, hogy lenyugodjak, feldolgozzam az elmúlt napok eseményeit, de aztán gőzerővel készülök majd tovább. Épp az imént osztottam meg a közösségi oldalamon egy kis videót a versenyről, látszik, hogy annyira fel voltam pörögve, mintha nem lettem volna magamnál, még most is szárnyalok egyébként, és folyamatosan vigyorgok.

