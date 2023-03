Talán csak egy szűk réteg ismeri Erdei Szabina nevét, pedig a debreceni erőemelő hölgy sikerei, melyeket elért, nem mindennapiak, ahogyan a súlyok sem, amiket megmozgat. Eddig nem hangoztatta, miket is ért el, holott többek között háromszoros világbajnoknak mondhatja magát. A mínusz 67 és fél kilóban versenyző Szabina otthonában érmei, kupái sincsenek kiemelt helyen kirakva, számára sokkal inkább a tudat fontos, hogy megcsinálta, elérte, amit akart. Általános-, majd középiskolában is meg akarták buktatni testnevelésből, és lásd, miből lesz a cserebogár… Erdei Szabina jelenleg Angliába készül, ahol kvalifikálhatja magát a Mr. Olympiára.

Nem az volt az ő útja

– Még 2006-ban felvételiztem az ELTE-re, egészségfejlesztő szakra, illetve mellette elvégeztem egy edzői képzést is, ekkor kezdődött a sport iránti rajongásom. Eredetileg pszichológus akartam lenni, azonban a középiskolai teljesítményem nem volt megfelelő, úgyhogy felvételiznem kellett, felkészítő tanárhoz jártam pszichológiából. Először csak egy pont hiányzott a sikerhez, aztán egyre több, de három évig kitartóan próbálkoztam. Végül azt gondoltam, ez egy jel, hogy nem ez az én utam. Felkészítő tanárom, aki pszichológus egyben, javasolta, hogy éber hipnózisban megnézhetjük mi az, ami tényleg érdekel. Hipnotizált állapotban ilyen egészségközpontú valamiben láttam magam.

Teljesen belelkesedtem, hazamentem, leültem a gép elé, és elkezdtem keresgélni, milyen képzések vannak. Én akkor még csak valami OKJ-sben gondolkodtam, de megláttam az ELTE-n hirdetett szakot, elolvastam a leírást, és nagyon tetszett. Roppant rövid idő állt rendelkezésemre a felkészüléshez, még úszni sem tudtam, gyorsan azt is meg kellett tanulnom.

A baráti társaságomból egy lány épp akkor végzett tesitanárként, ő segített elsajátítani, miként kell kötelet mászni, kislabdát dobni és a többi. Sikerült is bejutnom, és nagyon szerettem – részletezte a kezdeteket Szabina, aki testépítésben is szép sikereket ért el, edzőként is ezt oktatja, azonban az erőemelésben talált rá igazi szenvedélyére.

Erdei Szabina nem ijed meg a nagy súlyoktól

Forrás: Molnár Péter

– 2012-ben kiköltöztem Ausztráliába, és a következő évben ott már testépítésben versenyeztem. Aztán úgy hozta az élet, hogy 2016-ban hazajöttünk, utána még itthon is indultam testépítésben, azonban rá kellett jönnöm, itt nem csupán csak az számít, mit teszel le az asztalra. Így aztán befejeztem, majd belecsöppentem az erőemelésbe. Együtt edzettem egy sráccal, aki mondta egyszer, menjek el vele erőemelő versenyre. Azt hittem, csak viccel, két hetem volt felkészülni rá. Végül azt mondtam neki, hogy jó, elkísérem, de közel sem biztos, hogy benevezek.

Az egy kisebb viadal volt Lillafüreden, fényképes igazolványra lett volna szükség ahhoz, hogy színpadra álljak. Csakhogy otthon felejtettem minden iratomat, végül az autóban megtaláltam az ott kallódó régi ausztrál diákigazolványomat, el is fogadták, így nem volt menekvés. Mint utólag kiderült, felhúzásban második lettem, az akkori magyar bajnok előzött csak meg, fekvenyomásban pedig nyertem.

Meg se vártam az eredményhirdetést, nem hittem volna, hogy valamit is elérek, úgy hozták utánam a díjat – emlékezett vissza a rekorder, aki már testépítőként is nagy súlyokkal dolgozott, első erőemelő viadalán 120 kilót húzott, most 200-nál jár.

Még kantárosa sem volt

A siker után elkapta a gépszíj, abban az évben a létező össze megmérettetésen ott volt, mint mondja, jól ki is égett, előfordult, hogy egy sikeres húzása sem volt. – Ennek ellenére olyan is akadt, amire büszke lehetek, a GPS Szövetségnek a világkupáját Magyarországon rendezték, amelyen el is indultam, és első lettem abszolútban. De van egy történetem arról a viadalról, amely jól példázza, mennyire nem voltam még képben akkoriban a konkrét előírásokkal.

A kisebb próbatételeken elég volt egy testhezálló rövidnadrág, abba belehúzva a póló és egy térdzokni. Én így jelentem meg a világkupán is, ahol már álltam a sorban, én voltam a második, akinek menni kellett húzni. Ekkor az előttem álló bírónő kérdezte tőlem, hol a ruhám, mondom rajtam. Ott derült ki számomra, hogy itt már előírás az overál. Tanácsolták, gyorsan kérjek egyet valakitől, az akkori párom kiszúrt egy tinédzser fiút, kérdezte tőle, túl van-e már a versenyén, van-e kantárosa, elkérte tőle, én azt ráhúztam gyorsan arra, ami rajtam volt, mert már vártak, én következtem

– mesélte nevetve Szabina.

A sportolónő mindent magának teremt elő, nincsenek szponzorai, néha a barátai besegítenek, de összességében önmagát szponzorálja. Ahogyan versenyeire is egyénileg készül, szakedző nélkül. Tréningjeit Gábor József felügyeli és tanácsaival segíti. Az eredmények őket igazolják, egyértelmű, hogy jó úton járnak. – Eleinte borzalmas technikával dolgoztam, a nagy hibám volt, hogy szépen beálltam, felvettem a pózt, ahogy kéne húzni, és nagyon kiemeltem a fenekemet. Videókból tanultam, illetve felvettük a gyakorlataimat, utólag ezeket visszanéztem, és javítottam, amit kellett.

A beszélgetés során arra is fény derült, eddig miket ért el, és jelenleg milyen cél hatja előre. – 2018-ban Egerben, ismét egy GPS-versenyen második lettem, egy argentin lány beelőzött, akkor döntöttem el, hogy kell egy vb-cím. 2020-ban elértem az elit szintet. Még abban az évben, az Eb-n bajnokok bajnoka lettem, 2021-ben világbajnoki címet szereztem Portugáliában világrekorddal, aztán ’22-ben két vb-t is nyertem, a másodikat világcsúccsal. Most húsvétkor Angliában lesz egy verseny, amit azért vállalok be, mert kvalifikálni lehet a novemberi Mr. Olympiára, ami nagy álmom, az a csúcs, annál nincs fentebb. Ha már csak rá gondolok, teljesen bezsongok, egy komoly cél lebeg a szemem előtt. Nekem az az elvem, hogy minden versenyen egyre többet kell mutatnom, szerencsére ez eddig megy is – tudtuk meg.

Megtanult küzdeni

Szabina a Debrecen Plazában található edzőteremben dolgozik személyi trénerként, emellett pedig egy gyermekotthonban is munkát vállal. – Nagyon kicsi voltam még, mikor meghaltak a szüleim, és bár nem otthonban, hanem családon belül nőttem fel, mégis sok nehézséggel kellett szembenéznem.

A gyerekkoromban történtek miatt lehettem volna akár egy drogos is, és végül is az is vagyok, csak épp egy társadalmilag elfogadott cuccot tolok, a sportot. Az edzéseket is élvezem, a célom hajt előre, és a versenyeken jön a katarzis. Úgy hiszem, a múltam miatt is vagyok ilyen sikeres az erőemelésben, mert megtanultam küzdeni. Egyébként azért is dolgozom lakásotthonban, mert az ott lévő gyerekeknek szeretnék egyfajta példát mutatni.

Jól tudom, hogy a sportból nagyon sokat lehet meríteni, ezt is próbálom átadni nekik – vélekedett, majd hozzátette: – Folyton azt mondom, hogy tuti ez az utolsó évem, de aztán mindig tudok rátenni egy kicsit. Anno nem nevelték belém a félelmet, ugyanúgy a betegségektől vagy sérülésektől sem tartok. Régen például irigyeltem azokat, akik gyógyszert kaptak, mert nekem sose adtak. Aztán rájöttem, hogy ennek most örülnöm kell, mert sokkal erősebb lett az immunrendszerem is.

Erdei Szabina ennél izmosabb már nem szeretne lenni

Forrás: Molnár Péter

Erdei Szabina nem fogyaszt fehérjeporokat, ugyanis az évek során annyira megcsömörlött tőlük, hogy már meg sem bírja inni őket. Inkább eszik sok tojást és húst helyette. – Az étkezésre is egész évben odafigyelek. Az alapanyagokat már rég kicseréltem egészségesekre, tisztán étkezem, mindent magamnak készítek, hogy semmi se tartalmazzon adalékanyagokat. Néha becsúszik egy-egy csalónap, de akkor az nagyon megterheli a szervezetemet, mert nincs hozzászokva.

Az arányokra is ügyelek, a szénhidrátot alacsonyan tartom. A nagykönyv szerint nekem nem lenne szabad erősnek lennem, és mégis, ebből is látszik, hogy ez is egyénfüggő. Időre is eszek, és mindig ugyanazt, évek óta. Szerencsére nagyon jó a monotóniatűrő képességem. Alapvetően egy hízékony típus vagyok, régen nagyon sokat kellett kardióznom, hogy tartsam a súlyomat, most már nyilván több az izomtömeg, ami több energiát használ el, már nem kell kardiózni, csak versenyek előtt, hogy gyorsan beállítsam a súlyt. Olyan, mintha tudná a szervezetem, mikor mit akarok tőle, könnyen reagál.

A többszörös vb-győztes alapvetően hatszor tréningezik egy héten, azonban ez a szám megduplázódik a viadalok előtt. – Éppen hogy becsúszok a kategóriámba, ezért kicsit mindig le kell adnom. Viszont nem akarok súlycsoportot váltani, egyrészt, mert szeretném megőrizni a nőies formám, másrészt pedig a pontszámítás okán. Nézik a testsúlyt, és nézik a teljesítményt, miért növeljem a testsúlyom, ha ahhoz nagyobb teljesítmény is kell? Ezt a formát akarom kimaxolni, a terv jelenleg, hogy edzésen jöjjön a 200 kiló, a versenyen pedig annál is több. Kíváncsi leszek, Angliában mire leszek képes, mindig elkap az adrenalin a megmérettetések során, jól teljesítek nyomás alatt, már várom, hogy újra „megőrüljek”!

KSZD