Kiváló hangulatban kezdődött a rangadó, a mieink igyekeztek egyből magukhoz ragadni a kezdeményezést. A 7. perc hozta el az első nagy lehetőséget: előbb Meldin Dreskovic hozta a szívbajt a hazai nézőkre egy elég kockázatos passzal, de aztán javított, és Dzsudzsákhoz továbbított, ám a csapatkapitány forintos labdáját Varga Kevin nem tudta jól levenni, így odalett a kecsegtető helyzet. Nyomott a Loki, a fehérváriak pedig a saját térfelükre visszaállva vártak a kontrák lehetőségére. Loic Nego próbálta meg eljátszani, hogy lerántották a debreceni 16-oson belül, de valószínűleg ő maga sem gondolta át egészen a dolgot.

Az első játékrész fele lement egy nagy helyzettel, ennek leginkább az volt az oka, hogy sok pontatlanság csúszott a debreceniek utolsó passzaiba. Olekszandr Romancsuk rántotta le Katonát, de megúszta a sárga lapot – a Loki meg a gólt, mert Dárdai fölé tekerte a szabadrúgást a 25. percben. A félidő derekán Varga megint kapott egy dzsudzsákos átadást, de ezúttal sem tudta megszelídíteni a játékszert. Egy újabb mesteri labda a debreceni csékától, Dorian Babunszki elvetődve rá is tűzte, de Kovács jó ütemben mozdult ki a kapujából. Stefan Loncsar ballábas, életerős lövésésnek erős jóindulattal sem nevezhető próbálkozása jött ki a vendégkapusról, de a védők hamarabb eszméltek a debreceni támadóknál. Az utolsó percek csendesen leperegtek, így gól nélküli állásnál vonultak pihenőre a felek.

Forrás: Czinege Melinda

Rögtön egy cívisvárosi kapufával kezdődött a második félidő: Dzsudzsák (ki más?) passzolt Christian Manriquenak, aki ballal rászúrta 16-ról, a laszti pedig a balkapufa tövéről pattant ki. Az 52. percben felrobant a stadion: Kusnyír tekert be jobboldalról, Dorian Babunszki pedig remekül érkezve a hosszú sarokba pördített, a kapusnak esélye sem volt. 1–0.

A hazai ultra szektorból fel is hangzott a híres NB II. Nyugati csoport! rigmus, jelezve a dunántúliaknak, hova is kívánják őket a mieink. Rögtön mozgalmasabbá vált a találkozó, kijött a sündisznóállásból a Fehérvár. Dzsudzsák Balázs kanyarított be egy szabadrúgást a jobb oldalról a 61. percben, a védők közül kirobbanó Babunszki pedig csukamozdulattal a hosszúba fejelt, de a VAR érthetetlen módon nem adta meg a találatot. Közben Manrique és Csongvai összefejeltek, mindkettőt ápolni kellett.

Varga Kevin kötött csomót a vendégvédők lábára, majd középre passzolt, de csapattársai túlfutottak a beadáson. Kettős cserével frissített a Videoton, majd Szrdjan Blagojevics is cserére szánta el magát, Bódi Ádám érkezett Szécsi Márk helyére. Volt idő megejteni a változtatást, mert a pályán Loncsar és Pokorny kapott össze egy-egy sárga lapért cserébe.

Újabb edzői húzások mindkét csapatban: a mieinknél posztra cserélt a szakmai stáb, a gólszerző Babunszki hagyta el a gyepet a nézők tapsa közepette, a helyére Antonio Mance érkezett.

Tanítanivaló hazai akció futott végig a pályán: Loncsar tekert Bódi elé a bal szélen, a rutinos középpályás egy visszacsel után a mögötte felfutó Manriquét kereste, akinek beadása épp, hogy elment a támadók cipője előtt. Mance harcolt ki egy szabadrúgást, melyből Bódi csavart tanárian a jobb alsóba 20 méterről! 2–0.

Forrás: Czinege Melinda

Fieszta hangulat kerekedett rögtön a stadionban, a cívis ultrák önfeledten énekeltek, míg a vendégek sajátjaikat szapulták. Pár pillanattal később tovább nőtt a hazai öröm és a fehérvári bánat, Larsen kapta meg a második sárga lapját Mance buktatásáért, így mehetett zuhanyozni.

A lefújás előtt még Bárány Donát és Alekszandrosz Kiziridisz is a pályán élvezhette ki a lefújásig még meglévő perceket. Az eredmény már nem változott, teljesen megérdemelten nyert a Loki 2–0-ra, nagy örömet okozva szurkolóinak! A drukkerek és a csapat együtt ünnepelték a sikert, míg a fehérváriak lógó orral kullogtak az öltözőbe.

MSZ