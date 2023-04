Vitathatatlanul nehéz helyzetből várta a DVSC az OTP Bank Liga 28. fordulóját: a Loki az eltiltott Dzsudzsák Balázs és Ferenczi János, valamint összegyűlt sárga lapjai miatt Christian Manrique, és a sérült Varga József, illetve Sós Bence nélkül volt kénytelen elutazni Zalaegerszegre. Szrdjan Blagojevics a vasárnap esti bajnoki előtt elmondta, azon vannak, hogy a legjobb megoldást találják meg Ferenczi és Dzsudzsák pótlására, akik eddig minden meccsen játszottak. A Loki vezetőedzője ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy azok számára viszont, akik kevesebb szerephez szoktak jutni, ez egy remek lehetőség a bizonyításra.

A Debrecen szakmai stábja végül a Megyeri – Lagator, Dreskovics, Romancsuk - Kusnyír Ojediran, Loncsar, Varga K. - Szécsi - Babunszki, Mance kezdő tizenegynek szavazott bizalmat.

A találkozó elején a hazaiak kis híján összehoztak egy öngólt, de megúszták. A 10. percben volt egy kis veszély Megyeri kapuja előtt, Szendrei beadását Klausz félfordulatból a léc fölé vágta tíz méterről. A zalaegerszegiek előszeretettel támadták le a piros-fehéreket, akik nem nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel. A 22. minutumban is a ZTE veszélyeztetett, végül Lagator mentett szögletre Németh elől. A sarokrúgást Megyeri öklözte ki, a kavarodásban Dreskovics bal szemöldöke szakadt fel, az ápolás után tudta folytatni. Nyomtak a zalaiak, azonban szervezett volt a Loki középpályája, a debreceniek támadói is gyakran léptek vissza védekezni. A DVSC is próbálta érvényesíteni akaratát, azonban sok pontatlanság csúszott be a játékukba, így idő előtt elhaltak a próbálkozások.

A 34. minutumban szinte a semmiből vezetést szerzett Loki, egy eladott labdát megszerezve Varga passzolt Mancéhoz, a horvát kiugratta Szécsit, aki jó 15-ről a jobb alsóba emelt. Nem sokkal rá Tajti tűzte rá 18 méterről, a bal felsőt nézte ki magának, azonban Megyeri is résen volt, vetődve védett.

Szécsi Márk szerzett vezetést a Lokinak

Forrás: NS/Sz. M.

Jött Bárány

Ricardo Moniz a szünetben hármat is cserélt, érezte, lépnie kell. Újabb tíz perc játékot követően előbb Szécsi kínálta meg Demjént, majd Babunszki fejese okozott némi riadalmat a zalai tábor körében, a vendéglátók hálóőre azonban jelezte, rendben vannak reflexei. Rövidesen Mance is növelhette volna a cívisvárosiak előnyét, ám Demjén újra a labda útját állta. Érezte a Debrecen, most lehetne megfogni a kék mezeseket, azonban egyelőre nem sikerült bebiztosítani a sikert.

Blagojevics is változtatott, előbb Bárány Donát váltotta Mancét, majd Bévárdi Zsombor érkezett Kusnyír helyett. A 75. percben Bárány volt résen, és vette be Demjén kapuját, azonban les miatt nem adták meg a találatot, az esetet a VAR-szobában is ellenőrizték, maradt az 1–0.

A hajrában aztán csak Bárányt éltette a helyszínen szurkoló debreceni tábor: Szécsi végzett el villámgyorsan egy szabadrúgást, ami Babunszkit találta meg, a macedón Bárány elé fejelt, akinek félmagas lövése utat talált magának a kilépő kapus mellett! A DVSC tehát a sok hiányzója ellenére is nyerni tudott, ráadásul teljesen megérdemelten, a Loki továbbra is harcban van a harmadik helyért!

Vasárnap a DVTK 3–2-re tudott győzni a Kozármisleny otthonában, ezzel az NB II. 33. fordulójában eldőlt, hogy a diósgyőriek feljutottak az élvonalba.

A tények OTP Bank Liga, 28. forduló

ZTE–DVSC 0–2 (0–1)

Zalaegerszeg, 2075 néző. Vezette: Zierkelbach P.

ZTE: Demjén – Sankovic, Safronov (Lesjak, 46.), Mocsi, Csóka – Szendrei N., Tajti (Grezda, 91.) – Meshack, Németh D. (Ikoba, 46.), Gergényi (Bedi, 62.) – Klausz (Szalay, 46.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

DVSC: Megyeri – Lagator, Dreskovic, Romanchuk – Kusnyír (Bévárdi, 74.), Ojediran (Neofytidis, 88.), Loncar, Szécsi, Varga K. – Mance (Bárány, 68.), Dorian Babunski (Bódi, 88.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Gól: Szécsi (35.), Bárány (85.).

Sárga lap: Ikoba (56.), illetve Bévárdi (91.).

KSZD