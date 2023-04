Az 5-8. helyért folytathatja a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A küzdelmeit, miután húszpontos vereséget szenvedett (90–70) az első kiemelt Falco otthonában. Tizenöt perc kilátástalan játék után a debreceniek megmutatták karakterüket, de a mérkőzést így is magabiztosan nyerte a házigazda, így 3-0-s összesítéssel is megérdemelten jutottak a négy közé – számoltak be róla a klub honlapján.

A negyeddöntős párharca életben tartásáért lépett pályára a 2-0-s hátrányban lévő Debreceni Egyetem a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában kedden este. Az alapszakaszgyőztes ugyanabban a felállásban szállt harcba, mint szombaton Debrecenben, Andjelko Mandics viszont ezúttal már nem számíthatott a második meccsen megsérülő Tóth Ádámra, aki az elsődleges vizsgálatok eredménye értelmében legkorábban a következő körben csatlakozhat majd a társakhoz.

Megnyomták az elejét

Egy 12-0-s rohanással kezdte a találkozót a Falco, érződött, hogy szeretnének már a harmadik összecsapáson pontot tenni a negyeddöntő végére. Négy perc elteltével Govens, majd Drenovac révén a DEAC is megkezdte a pontgyártást, de ez sem törte meg a hazaiak lendületét, szinte minden kísérletük a gyűrűben landolt, így a negyed derekán Andjelko Mandics ki is kérte taktikai szünetét (19-4). A folytatásban valamelyest javult is a helyzet támadásban, de a védelem továbbra is átjáróház volt, így a játékrész végéig jelentősen nem változott a különbség.

A második tíz perc kezdetét is megnyomták a sárga-feketék, a padról ezúttal is effektíven beszálló Perl vezetésével szinte lemásolták a mérkőzés elejét, 12-1-es futásukkal már 25 is volt közte (42-17). Az első etaphoz hasonlóan ezúttal is menetrendszerint jött a debreceni szakmai stáb időkérése, melyet követően Polyák vette hátára csapatát, s a nagyszünetig 12 pontot szerezve sikerült valamelyest közelebb hozni övéit. A túloldalon viszont Kellernek sikerült átmentenie hétvégi formáját, a válogatott center a pálya mindkét oldalán dominálta a festéket, így 16 pontos fórral mehettek az öltözőbe.

Szempillantás alatt megléptek

A fordulás után sokkal összeszedettebb volt a DEAC játéka, s bár a kintről és közelről is parádésan célzó Kellerrel továbbra sem tudtak mit kezdeni, a többiek védését sokáig szépen megoldották, így tartani tudták a lépést az elmúlt három szezon bajnokával. Polyák csapatkapitányhoz méltóan húzta magával társait, pontos dobásai mellett rendre eljutott a büntetővonalra is, így a negyed végére éledezni kezdtek a debreceni remények (65-54). Két gyors kosárváltást követően a játékrész utolsó megmozdulása Perl nevéhez fűződik, de a harmadik periódust így is a DEAC nyerte két ponttal (72-58).

A záró felvonás kezdetén Garamvölgyi triplája után meg volt az esély tízen belülre kerülni, de újra megvillant a vendéglátók válogatott duója, és szempillantás alatt megléptek, mellyel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés és a párharc sorsa (79-61).

A hátralévő idő már csak formalitás volt, de összességében elmondható, hogy a katasztrofális kezdés után nem omlott össze a DEAC, melyben Andjelko Mandics mellett Polyák Lászlónak is komoly szerepe volt. Az első mérkőzéshez hasonlóan végül ezúttal is húszpontos Falco siker született, melynek köszönhetően 3-0-s összesítéssel a vasiak jutottak a legjobb négy közé, a Debreceni Egyetem pedig az 5-8. helyért folytathatja.

A tények Negyeddöntő, 3. mérkőzés

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC 90-70 (30-16, 23-21, 19-21, 18-12)

Szombathely, Aréna Savaria. Játékvezetők: Kapitány Gellért, Farkas Gábor, Minár László (Bogárdi János) Falco: Pot 6, Cowels 7/3, Kovács 10/6, TIBY 9/3, KELLER 24/9 csere: PERL 16/3, Barac 8, Krivacsevics 5, Sövegjártó 5/3, Hansen, Horváth, Takács. Vezetőedző: Milos Konakov

DEAC: Govens 8/3, Mócsán 7/3, Neuwirth, DRENOVAC 14/3, Taylor 3 csere: POLYÁK 22/6, Gáspár 5/3, Scott 2, Garamvölgyi 9/3. Vezetőedző: Andjelko Mandics Andjelko Mandics: Az első félidő minősíthetetlen volt minden szempontból, annak viszont örülök, hogy a térfélcsere után meg tudtunk valamit mutatni a játékunkból. Sajnálom, hogy egy ilyen alapszakaszzárás után nem tudtunk komolyabb ellenállást mutatni a Falco ellen, hiszem, hogy ennél sokkal többre vagyunk képesek, még akkor is, hogy ha érezhetően sokat kivett a csapatból a rájátszásba jutás. Nem szabad összeesnünk, profi sportolóként a bajnokság hátralévő szakaszában is meg kell tennünk mindent, hogy minél előrébb végezzünk.

HBN