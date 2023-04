A játékrész végére kiegyenlített lett a küzdelem, 21–21-es állásnál mentek rövid pihenőre a csapatok.

A gyors fordulást követően az első pontokat újfent a DEAC szerezte, de Govens bánhatta, hogy nem sikerült mindkét ziccerét értékesítenie. Továbbra is nagy iramban zajlott a küzdelem, nem vettek vissza az iramból a csapatok, bár lényegesen kevesebb pont született, mint az első játékrészben. A hazaiak részéről sem jött ki úgy a lépés, ahogyan Mandics mester vélhetően tervezte, de minden erejükkel küzdöttek a hajdúságiak, a közönség pedig ettől egyre hangosabb lett. A FALCO játékosai olykor-olykor tanácstalannak tűntek, sok technikai hiba csúszott játékukba. Talán ennek is szólt, hogy a szombathelyi tréner rengeteget cserélt a második felvonásban. 30–34-es állásnál ki is kérte első idejét a cívisvárosi edző. A rövid szünet után hat pontot is összeszedett a DEAC, míg a vendégek egyet sem, így a fekete-sárga mezesek is időt kértek két perccel a nagyszünetet megelőzően.

A második játékrész egy FALCO triplával zárult, 35–39-es állásnál mentek pihenőre a csapatok.

A fordulást követően is parázs csata zajlott a pályán, de az első három percben nem változott az eredmény. Sok hibával játszottak az együttesek, de a csendet egy FALCO tripla törte meg. Ebben a periódusban a küzdelem jellemezte a találkozót, a fehér mezes hazaiaknak nem tudtak eredményesek lenni így Mandics mester időt kért, de nem akart átszakadni a gát, a vendégek pedig tovább építették előnyüket. A harmadik játékrész 6. percében Tóth pillanatai következtek: először triplát dobott, majd zsákolt egy hatalmasat, de a szombathelyiek előnye így is 12 pont volt. A lepattanókat továbbra is a sárga-feketék szerezték meg, eldőlni látszott az összecsapás. A rövid pihenőre 48–57-es állásnál mentek a felek.

A záró felvonásban jobban kezdett a FALCO, de mindent egy lapra feltéve támadnia kellett a DEAC-nak. A vendégek igyekeztek kihasználni ezt, sorra szerezték a pontokat, míg a hajdúságiak nem tudtak zárkózni. Lassacskán felőrölte ellenfelét a sárga-fekete együttes, hét perccel a vége előtt már 14 pont volt a különbség, s a feszültség is egyre inkább megmutatkozott az egyetemi csapat játékán. A közönség egy pillanatra sem maradt csendben, igyekeztek lelket önteni Neuwirth Bencéékbe. Hat minutummal a vége előtt Andjelko Mandics időt kért, de ekkor már a lényegi kérdések eldőltek, hiszen 13 volt a szombathelyiek előnye. Govens triplája, majd lerohanása jelezte, nem hagyják annyiban az összecsapást. Magas védekezéssel próbálkoztak a fehér mezesek, négy perccel vége előtt már csak nyolc volt a különbség.

A DEAC az utolsó pillanatig küzdött, de 64–77-re elvesztette a találkozót.

