Zajlanak az események a Debreceni Egyetem futsalcsapatának kapusa körül, hiszen elkezdődött a felsőház az NB I.-ben, s időközben a válogatottba is meghívták Krajcsi Bencét. A pontvadászatban remekül kezdett a DEAC, hiszen a Kecskemétet győzték le hazai környezetben 2-1-re. A hálóőr a HAON-nak elevenítette fel az első összecsapás történéseit. – Hatalmas örömmel tudok visszagondolni arra a mérkőzésre, hiszen ott tényleg a szív döntött. Mindig beszéljük Elek Gergő vezetőedzővel, hogy a felsőházban olyan ellenfelekkel játszunk, akik majdnem azonos szinten vannak. Külön kell említeni a Haladást, nagyon összekapták magukat és rendkívüli játékerőt képviselnek, ettől függetlenül nem verhetetlenek. Elképesztő eredményt értünk el a Kecskemét ellen, amit egy az egyben a csapatszellemnek és a mentális erőnknek tulajdonítok.

Az a pillanat különösen megmaradt, amikor én már vert helyzetben voltam, de csapattársaim egy lövésbe egyszerre hárman vetődtek bele, ennek köszönhetően nem kaptunk gólt.

Kifelé is jól nézhet ki, hogy ennyire gyben látnak minket. Vezetőedzőnk mindig hangsúlyozza, hogy mindenkitől 100 százalék kell, de néhány embertől szükség van pluszokra is. Fizikálisan is jól bírtuk, de mindig van hova fejlődni – mondta a fekete-fehérek játékosa.

Fokozott erővel készülnek

A DEAC futsalosaira a jó kezdés után is nagy feladat vár, hiszen a Veszprém otthonába látogatnak pénteken, ahol mindig különleges hangulat várja a játékosokat. Krajcsi Bence portálunknak elmondta, nehéz meccsre számít, de győzni szeretnének idegenben is. – Olyannak látom következő ellenfelünket, mintha csak magunkat figyelném kívülről. Rengeteg fiatal jutott szóhoz ebben a szezonba náluk is, fokozatosan arra törekedtek, hogy minél több játéklehetőséget kapjanak. Azok a tehetséges sportolók, akikre sokan legyinthettek, immár kellő rutint szereztek ahhoz, hogy komoly ellenfélként tekintsen rájuk mindenki.

Amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy ők is remek közösséget alkotnak. A veszprémi szurkolókat pedig nem kell bemutatni senkinek, szerintem az ország egyik legjobb tábora, ha futsalról beszélünk.

Bátran kijelenthetem, hogy mióta itt játszom, azóta a mostani bajnokságban látom a legjobbnak riválisunkat. A mentális tényezők fognak valószínűleg dönteni pénteken, de ebben nem féltem magunkat. Nüanszok dönthetnek majd, a helyzeteinket kíméletlenül ki kell használnunk – nyilatkozta a kapus, majd viccesen hozzátette: első gólját éppen a veszprémiek ellen szerezte felnőtt szinten.

Felejthetetlen érzés

Krajcsi Bence nagy utat járt be ahhoz, hogy tétmérkőzésen is bemutatkozhasson a nemzeti tizenegy színeiben. Turzó József szövetségi kapitány Izrael ellen a kezdőcsapatba nevezte a fiatal kapust, aki azóta is keresi a szavakat, s elárulta: szeretné magára tetováltatni a nagy napot. – Tétmeccsen most mutatkoztam be először meggypirosban, ráadásul egy olyan válogatottal találkoztunk, akik ellen valahogy sosem jön ki a lépés. Mindenki izgult, mert nagyon szerettünk volna bizonyítani a magyar embereknek.

Fel sem tudtam fogni, amikor a szakmai stáb közölte velem, hogy én leszek a kezdő. Viccesen hangozhat, de azt sem tudtam mi történik velem. Akkora megtiszteltetés volt, hogy nem tudom szavakba önteni, ezért is gondolkoztam el azon, hogy magamra is tetováltatom azt a bizonyos napot.

Szerencsére jól játszottunk, és sikerült is nyerni. Emlékszem, nagyjából 10 másodperc lehetett hátra, ekkor már sokkal vezettünk, de én még mindig magas hőfokon égtem, s a kapusedző szólt, hogy nyugodjak meg. Nem én vagyok egyelőre az elsőszámú kapus, de hatalmas önbizalmat ad, hogy számítanak rám, ezt pedig mindenképpen meg szeretném hálálni – elevenítette fel a Debreceni Egyetem csapatának kapusa.

A Veszprém-DEAC összecsapást pénteken 18:30-kor rendezik a Március 15 Sportcsarnokban.

