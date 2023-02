Oroszlányba látogat a DEAC kosárlabdacsapata szombaton a Tippmix Férfi NB I/A 20. fordulójában. A 18 órától kezdődő összecsapáson Polyák Lászlóék tovább folytathatják három mérkőzés óta tartó győzelmi szériájukat, illetve visszavághatnak az őszi hazai bajnokin elszenvedett egypontos vereségért – hangsúlyozza közleményében a debreceni klub.

Andjelko Mandics kinevezése óta újra szárnyra kapott a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen a Szolnok és a Falco legyőzése után legutóbb a szintén az élmezőnyhöz tartozó Atomerőmű SE gárdáját is két vállra fektették. A három siker ellenére a DEAC továbbra is a 9. helyet foglalja el a tabellán, hiszen a rájátszásért folytatott hatalmas küzdelemben a közvetlen riválisok is szépen gyűjtögetik a bajnoki pontokat. A legjobb nyolcért induló versenyfutásban a hajdúságiak egyik nagy ellenfele pont a szombati vendéglátójuk, az MVM-OSE Lions lehet, akik jelenleg a 10. pozícióban tanyáznak. Bár az alapszakaszból hét forduló még hátra van, a szombati összecsapáson mindkét fél számára nagyon fontos lenne a győzelem megszerzése.