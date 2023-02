Január közepén, a Kecskemét elleni hazai fiaskót követően döntött úgy a DEAC kosárlabda szakosztályának vezetése, hogy felmenti a munkavégzés alól David Dedek vezetőedzőt. Nem lehetett tovább húzni a dolgot, hiszen az idény előtt kinevezett szakember hat győzelem mellett tíz vereséget könyvelhetett el, ami arra volt elegendő, hogy a cívisvárosiak 16 forduló után a csalódást keltő 10. helyen álltak a Tippmix Férfi NB I. A csoportjában. A csapat irányítását az az Andjelko Mandics vette át a szezon végéig, aki addig az NB I. B Piros csoportjában szereplő DEAC U23-as gárdáját trenírozta.

Mandics „porondra lépése” után szárnyakra kapott a Debreceni Egyetem alakulata: előbb a Szolnoki Olajbányászt verték Tóth Ádámék 81–63-ra, majd egy újabb bravúr következett, a Szombathelyet 81–75-re gyűrték le. Legutóbb pedig az Atomerőmű SE ellen arattak diadalt, szintén 81–75-öt mutatott az eredményjelző, miután lepergett az utolsó másodperc is a találkozóból.

Egy új időszámítás vette kezdetét január 21-én, a tündérmesét pedig tovább írnák a hajdú-bihari kosarasok.

Érzik a nézők szeretetét

Akármennyire is döcög a szekér, nem könnyű meghozni egy menesztésről szóló elhatározást, érthetően sok a kérdőjel az emberben a döntés helyességét illetően. Portálunk Becsky Istvánt, a DEAC szakosztályvezetőjét kérdezte a közelmúlt eseményeivel kapcsolatban. – Megnyugodni sosem szabad egy szezon közben, ezzel együtt persze örülünk, hogy a váltás óta lejátszott három összecsapás bravúrosan sikerült. Bíztunk a nyáron kiválasztott szakvezetőben, ameddig tudtunk, kitartottunk mellette, azonban látszott, hogy valami nem működik. Muszáj volt lépnünk, David Dedek is roppant korrektül viselkedett végig. Az utóbbi három találkozónk várakozásainkon felül sült el, ettől függetlenül tudjuk, nem lankadhat a figyelmünk, a Paks ellen is akadtak hibák a játékunkban, de a csapat erejét is mutatja, hogy így is nyerni tudott – fogalmazott Becsky István.

Egy edzőváltás a játékosok számára sem lehet egyszerű, az addigi elvárások változnak, melyekhez igazodni kell. Szerencsére a DEAC-nál zökkenőmentesen sikerült az átállás. – A sportolók számára is újdonság egy csere, ami jól, illetve rosszul is elsülhet.

Úgy tűnik, a kosárlabdázóink remekül alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, ami a pályán is meglátszik. A válogatott szünet előtt még vár ránk két derbi, szombaton az oroszlányi katlanban kell helytállnunk, majd a Zalaegerszeget fogadjuk.

Azon vagyunk, hogy feljebb tornázzuk magunkat a tabellán, még nincs veszve semmi, próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból, és a helyzetből.

A DEAC mérkőzéseire rendre megtelik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, a nézők a rossz időkben is kitartanak az együttes mellett, ami a szakosztályvezető szerint sokat jelent. – Évről évre olyan keretet próbálunk kialakítani, amely szerethető és eredményes is. Szurkolóinktól pozitív visszajelzések érkeznek, mellettünk állnak akkor is, mikor hullámvölgyben vagyunk, ez rengeteg pluszt ad nekünk – jelentette ki Becsky, akitől természetesen érdeklődtünk afelől is, lehet-e már valamit tudni, ki irányítja majd a 2023/24-es kiírásban a gárdát. A vezető ezzel kapcsolatban elmondta, dolgoznak az ügyön, ám ez még a jövő zenéje.

KSZD