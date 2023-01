Hatpontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 18. fordulójában a 15 mérkőzés óta veretlen Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában. Polyák Lászlóék a szezon során talán először játszottak végig kiegyensúlyozottan, és a kulcspillanatokban is csapatként küzdve végül teljesen megérdemelt sikert arattak jóval esélyesebb riválisuk otthonában szombaton este – írja a klub honlapja.

A Szolnok elleni bravúrt követően egy újabb nehéz küldetés várt a Debreceni Egyetem gárdájára, hiszen a legutóbbi három kiírás aranyérmese, a jelenleg is listavezető Falco otthonába látogattak.

Andjelko Mandics egy helyen változtatott a legutóbbi héthez képest, Tóth, Drenovac, Mócsán és Govens mellett ezúttal Balázsi kapott lehetőséget „fiatal poszton”.

A technikai szünet sem zavart be

A feldobást követően mindkét gárda a gyűrű alól igyekezett érvényesülni, ennek eredményeként Keller és Tóth voltak eredményesek az első támadásokból. Nem sok esélyük volt azonban lendületbe jönni a csapatoknak, hiszen még egy perc sem telt el, amikor technikai szünetet rendeltek el a játékvezetők. A közel negyedórás kényszerpihenő után a hazaiak jelentkeztek két kosárral, majd Govens terhelte meg egykori kenyéradója gyűrűjét két hárompontossal (6-8). A negyed derekán Stefan Pot vezérletével fordítottak a hazaik, de hiába léptek el öttel, Govens és Taylor középtávolijaival egyenlített a DEAC (15-15). Az első tíz perc hajrája azonban újra a vasiaké volt, stabil védekezésüknek köszönhetően ötpontos fórral zárták az etapot.



A folytatásban újra Taylor volt nagyon aktív, az amerikai center agilis játékával fordítottak a hajdúságiak, Govens triplája után pedig már Konakov mester volt kénytelen időt kérni (20-25).

Jót tett a rövid fejmosás a házigazdának, a 10-0-s debreceni futást Barac szakította meg egy visszatett lecsorgóval, Perl és Kovács gyorsindítása után pedig már újra egyenlő volt az állás (26-26). Ezt követően kissé leült a játék, mindkét fél igyekezett gyorsan kosárlabdázni, de a befejezésekbe rengeteg hiba csúszott, így állandósult a döntetlenközeli eredmény. A nagyszünethez közeledve Polyák talált be kintről, majd Drenovac küldött a helyére egy tempót, így hiába büntetőzött tökéletesen Perl, 35-37-el vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

Megtartották előnyüket

A térfélcserét követően is lendületben maradtak a cívisvárosiak, Tóth centerjátékai után, Drenovac és Polyák is értékesített egy-egy duplát, Mócsán büntetőit követően pedig nem kis meglepetésre kétszámjegyűre hízott a differencia (36-47). Szombathelyi időkérést követően érezhetően feljavult a hazaiak játéka, a DEAC pedig rengeteg második esélyt hagyott riválisának, akik fizikális játékukkal folyamatosan csökkentették hátrányukat. Brown hármasával már csak négy volt közte, de Govens egy emberről berámolt távolival válaszolt, így Perl ziccere után is ötpontos debreceni vezetéssel zárult a játékrész (53-58).

A záró felvonás elejét újra megnyomta Andjelko Mandics együttese, Taylor ponterős játékával már újra tíz volt közte (57-67). Egy 8-0-s periódussal szempillantás alatt újra látótávolságon belülre került a Falco, a közel háromperces hajdúsági kosárcsendet pedig Mócsán törte meg egy betörést követően, majd Govens küldött a helyére három büntetőt (65-72).

Keller révén négyre zárkóztak a vendéglátók, de Tóth két perccel az órán beszórt egy elképesztően fontos hárompontost, így karnyújtásnyira került a győzelemtől a DEAC (70-77).

Innen már nem volt visszaút a címvédő számára, a kulcsszituációkban emberfelettit védekező fekete-fehérek megtartották előnyüket, és 81-75 arányban diadalmaskodtak a 15 forduló óta veretlen, elsőszámú bajnokesélyes otthonában.

