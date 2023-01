Az elmúlt fordulókban tapasztaltakhoz hasonlóan ezúttal is egy teljesen más Szolnok érkezett ki a második félidőre, hatalmas energiákat mozgósítottak védekezésben, négy perc alatt egy 10-2-es rohanást produkáltak, Andjelko Mandics magához is hívta övéit (44-33). Közel öt percet kellett várni az első hazai mezőnykosárra, de hiába csorgott be Taylor közelije, Williamson vezérletével tízen belülre kerültek a vendégek. Bár Drenovac és Govens vezetésével valamelyest stabilizálódott a DEAC játéka, a játékrész hajrája ismét az Olajbányászé volt, Rudner triplájával összességében 15 ponttal nyerték a negyedet, így négyre olvadt a cívisvárosiak előnye (53-49).

Forrás: Kiss Annamarie

A záró felvonást a DEAC kezdte jobban Mócsán és Drenovac hat pontjára csak Szubotics tudott válaszolni egy hárompontossal, időt is kért Potocnik (59-52). Tóth közelijét követően a David Dedek által egész szezonban mellőzött Neuwirth talált be ismét kintről, így újra kétszámjegyűre hízott a differencia. A harmadik negyed nagy felzárkózása érezhetően rengeteget kivett a szolnokiakból, a DEAC pedig okosan kosárlabdát bemutatva folyamatosan távolodott ellenfelétől. A vége magabiztos és teljesen megérdemelt 81-63 arányú debreceni győzelem lett, így edzői pályafutása során először nyert a Szolnok ellen Andjelko Mandics, de ami még ennél is fontosabb, hogy győzelemmel debütált a Debreceni Egyetem kispadján vezetőedzőként.

DEAC – Szolnoki Olajbányász 81-63 (26-9, 16-14, 11-26, 28-14)

DEAC: GOVENS 13/9, Neuwirth 9/9, MÓCSÁN 14/6, DRENOVAC 23/6, Tóth 12 csere: Taylor 2, Polyák 4, Kovács 2, Kenéz 2, Balázsi.

vezetőedző: Andjelko Mandics

Szolnok: DURHAM 11/6, Gilszki 3/3, Griffin 9, Barnes 5/3, Williamson 6 csere: SZUBOTICS 13/6, Pongó 4, Révész 4, Rudner 8/6, Mokánszky.

vezetőedző: Gasper Potocnik

Andjelko Mandics: Tudtuk, hogy a Szolnok nagyon fizikális játékot játszik, és nem fogják feladni a meccset, még ha nagyobb a különbség, akkor sem. Az első félidőben nagyon jól játszottuk, a másodikban viszont sok eladott labdánk volt, ezekből kaptunk elkerülhető pontokat. Fontos pillanatokban jó döntéseket hoztunk, sikeresek voltunk a büntetők terén is, ugyanakkor sok támadó lepattanót engedélyeztünk a Szolnoknak, ami nem meglepő hiszen főként három magasemberrel játszottak, de tényleg egy jó mérkőzésen vagyunk túl, remélem, hogy így folytatjuk a továbbiakban is.