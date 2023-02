Hatpontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 19. fordulójában szombaton. A tartalékos kerettel kiálló vendég Atomerőmű SE 35 percen keresztül tartani tudta a lépést, de a végére a hajdúságiak fel tudták őrölni ellenfelüket, s megérdemelt sikert arattak – írja a deac.hu.

Két bravúrgyőzelmet követően újra hazai környezetben lépett pályára a Debreceni Egyetem alakulata, az elmúlt fordulókhoz hasonlóan ezúttal sem várt könnyű feladat Polyák Lászlóékra, hiszen a tabella ötödik helyén álló Paks látogatott az Oláh Gábor utcára.

A feldobás előtt a klub vezetése Mócsán Bálintot köszöntötte, aki a tolnaiak ellen játszotta 100. NB I. A-csoportos bajnokiját.

Atkinson és Tóth centermunkáival kezdődött a találkozó, majd Drenovac és Mócsán volt eredményes középtávolról. A vendégek a folytatásban is a festékből igyekeztek érvényesülni, de hiába vették át a vezetést Eilingsfeld közelijével, Neuwirth és Mócsán triplája után hamar fordított a DEAC. A debreceniek jubilánsa a folytatásban is megállíthatatlan volt, második pontos távoliját követően már hét volt közte, Csirke Ferenc időt is kért (19-12).

Az egyperces szünet után ugyan valamelyest stabilizálódott a paksiak támadójátéka, de védő oldalon továbbra sem tudtak mit kezdeni a vendéglátókkal, Mócsán utolsó másodperces hárompontosával tovább nyílt az olló (26-18).

Taylor ziccere és zsákolása után hamar kétszámjegyűre hízott a differencia, de nem esett össze az ASE, és egy 9-0 rohanással háromra zárkóztak a negyed derekára, így már Andjelko Mandics volt kénytelen magához hívni övéit (30-27). Drenovac, majd Scott törte meg a debreceni kosárcsendet, de a légiósai ponterős játékára építő vendégek továbbra is lendületben maradtak, így állandósult a minimális hazai vezetés. A nagyszünethez közeledve Polyák hármasára válaszolt Pajor távolról, de a az utolsó szó a fehér-feketéké volt, Taylor és Scott pontjaival 45-37-el mehettek az öltözőbe a felek.

A második félidő is Atkinson pontjaival indult, a center előbb faulttal együtt tett vissza egy lepattanót, majd egy leindítást fejezett be hibátlanul.

Ezt követően Eilingsfeld rámolt be sorozatban négy pontot, így egy két perc alatt futott 9-0-val hosszú idő után átvette a vezetést az ASE (45-46). Mandics mester időkérését követően sem tudott kimászni a gödörből a DEAC, a vendégek okosan használták fizikai fölényüket a palánk alatt, mellyel érezhetően nem tudtak mit kezdeni a fehér mezesek. A játékrész második felében Drenovac fújt ébresztőt két kosárral, Mócsán triplája és Polyák ziccere után pedig már újra a hazaiaknál volt az előny (55-53). A negyed hátralévő perceiben felváltva estek a kosarak, az utolsó szó azonban Mócsáné volt, így harminc perc játék után kétpontos hazai fórt mutatott az eredményjelző.

A záró felvonásban bő két percig nem találtak a gyűrűbe a csapatok, melyet Drenovac tört meg egy hármassal és egy duplával. A folytatásban Mócsán is betalált kintről, majd Taylor zsákolt hatalmasat, így újra meglépett a DEAC (71-62). Mócsán hatodik triplájával már újra tíz volt közte, így hiába küzdött becsülettel a több sebből vérző Paks, már nem tudtak újra látótávolságon belülre kerülni. 81-75-ös győzelmének köszönhetően így továbbra is veretlen a Debrecen Andjelko Mandics irányítása alatt, a sorozatban megszerzett harmadik sikernek köszönhetően 9-10-re javult a hajdúságiak mérlege.

Folytatás egy hét múlva a szintén a rájátszásért küzdő Oroszlány otthonában.

A tények: DEAC – Atomerőmű SE 81-75 (26-18, 19-19, 16-22, 20-16)

DEAC: Govens 2, Neuwirth 5/3, MÓCSÁN 27/18, DRENOVAC 21/3, Tóth 6 csere: Taylor 11, Polyák 5/3, Scott 4, Kovács.

vezetőedző: Andjelko Mandics

ASE: EDWIN 16/3, Pajor 5/3, Buckingham 14/3, Eilingsfeld 13/3, ATKINSON 27 csere: Karosi, Kékesi.

vezetőedző: Csirke Ferenc

Andjelko Mandics: Le a kalappal a Paks előtt, tartalékosan is hatalmasat küzdöttek. A mi részünkről csak a győzelemmel lehetünk elégedettek, a mutatott játékkal kevésbé. Rengeteg támadó lepattanót engedélyeztünk az ellenfelünknek, melyet könyörtelenül meg is büntettek, de főleg védekezésben sok előre megbeszélt dolgot nem tartottunk be. Sokkal jobban kell koncentrálnunk a jövőben, a válogatott szünetig még két nagyon fontos derbi vár ránk, amit mindenképpen szeretnénk megnyerni, de a mai produkciónál várhatóan sokkal több kell majd.