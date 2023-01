Újra benépesült a Hódos vasárnap este, a Kisvárda érkezett Debrecenbe a női kézilabda NB I. 11. fordulójában. Eseménydús heteket él át Szilágyi Zoltán alakulata, mely a honi élvonalbeli pontvadászat mellett az Európa-ligában is menetel. Egy héten belül harmadjára lépett pályára a Loki: múlt vasárnap idegenben, a Sola otthonában 30-25-ös vereséget szenvedtek a piros-fehérek, akik csütörtökön hazai pályán 30–22-es győzelmet arattak a Békéscsaba felett.

A debreceniek újabb sikerre készültek a papíron esélytelenebbnek számító keleti rivális ellen, melynek keretét Siska Pálma és Karnik Szabina személyében két korábbi DVSC-s is erősíti, illetve trénerük, Bakó Botond neve is ismerősen csenghet sok hajdú-biharinak.

Az első gólt a vendégek szerezték, Mérai Maja vette be Catherina Gabriel kapuját. Nem sokáig érezhették azonban nyeregben magukat a kisvárdaiak, Töpfner a szélről egalizált. Sőt, rövidesen már a Debrecennél volt az előny, Kácsor ugrott fel, és eresztett el egy bombát messziről. Töpfner később hetesből, majd akcióból is betalált, illetve Füzi-Tóvizi is hallatott magáról, a 10. percben már 5–1-re mentek a mieink, akik a Catherina Gabriel – Töpfner Alexandra, Hámori Konszuéla, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill összeállításban kezdtek.

A hangulatfelelősök, a hazai B közép tagjai ezúttal is gondoskodtak arról, hogy a hazai pálya valóban hazai pálya legyen.

Közben azért kapaszkodott a Várda, nem akarták olyan könnyen adni magukat a Bakó-tanítványok, a félidő derekára egygólosra olvadt a Loki előnye, 6–5. Mielőtt túl meleggé vált volna a pite, megrázták magukat a debreceniek, akik a 20. minutumra 9–6-ra alakították az állást. Mégis kapkodóvá, pontatlanná vált a hazaiak játéka, sok volt az eladott labda, a ki nem használt helyzet, mindennek az lett az eredménye, hogy a várdaiak elhitték, van itt keresnivalójuk, a szünetben 10–10 állt az eredményjelzőn. Szólt is a „Harcoljatok!”, majd az „Ébresztő!” a lelátóról.

A végéig izgulni kellett

A térfélcserét követően is hasonlóan alakult a forgatókönyv, makacsul kapaszkodott a Kisvárda, nem hagyták magukat leszakítani a vendégek, kétgólosnál nagyobb előnyt nem tudott kialakítani a DVSC Schaeffler, újabb tíz perc játékot követően 16–14-re vezettek Petrusék. Nem sokkal később azonban fordítottak a szabolcsiak, 17–16. A drukkerek érezték, nagyon kell a buzdítás, így nagyobb fokozatra kapcsoltak, Catherina Gabriel rögtön meg is fogott egy ziccert.

Szenvedtek a mieink, valahogy nem találták a fogást riválisukon, de küzdöttek.

Jött két Bordás Réka-gól, így öt minutummal a vége előtt ismét kettővel mentek a piros-fehérek, 20–18. A hajrában Petrus és Vámos is újabb találattal jelentkezett, a másik oldalon Siska ötödször is eredményes tudott lenni, így ha nehezen is, de kiharcolta a győzelmet a DVSC, 22–19-re nyert a Debrecen, mely több játékosát is nélkülözni kényszerült, Hornyák Dórát, és Jovana Jovovicsot sérülés, Mariana Costát pedig betegség miatt.

KSZD