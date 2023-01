Az EHF Európa-ligában a harmadik csoportmeccsét Norvégiában játszott a DVSC Schaeffler a Sola HK vendégeként. A kvartett rangadójaként is tekinthettünk erre az összecsapásra, hiszen mind a két együttes megnyerte előző két mérkőzését.

Kicsit idegesen kezdett a Loki, többször is talán túl hamar akarták befejezni a támadásokat. Szilágyi Zoltán igyekezett is nyugtatgatni az övéit a pálya széléről. Beragadt a DVSC a rajtnál, Szilágyi Zoltán a 9. percben 6–1-es hazai vezetésnél kért időt. A szakember azt kérte, hogy türelmesebben járassák a labdát a lövések előtt. A debreceni lányok továbbra is sok hibával játszottak, ezért több gólt is szerzett a Sola lerohanásból. A piros-fehérek első és második gólja között 9 perc telt el, ezt követően azonban szerencsére sűrűsödtek a vendégek góljai. Füzi-Tóvizi Petrát találták meg többször a társak, ezzel kicsit felpezsdült a Loki játéka is.

Nagyon hiányoztak sajnos a védések, az első 20 percben 14 lövésből 13 gólt szerzett a Sola, mindössze egyszer tudott hárítani Gabriel. A beállókat jól megtalálták a debreceniek, Bordás Réka és Füzi-Tóvizi is 3-3 találatot jegyzett az első félidőben. A Podravka elleni koprivnicai győzelmet követően a kiváló védekezést emelte ki Szilágyi Zoltán, nem csoda, hiszen akkor egész meccsen húsz gólt kapott a csapata. Ezúttal azonban a félidőben már 19–13-ra vezetett a hazai együttes. A már emlegetett hárítások nem érkeztek meg, a norvég együttes egészen hihetetlen, 95 százalékos hatékonysággal lőtt, tehát 20 próbálkozásukból 19 a debreceniek hálójában landolt.

Úgy tűnt, hogy a szünetben sikerült változtatnia a Lokinak, felkeményedett a védekezés és a támadásokat is sikerült hatékonyabban befejezni. A különbséget 5 perc alatt háromra csökkentették Kácsor Grétáék, úgyhogy a norvég vezetőedző időt is kért, hogy megpróbálja rendezni a sorokat. Nem tudta összeszedni magát a Sola, a DVSC viszont fantasztikusan játszott, a 43. percre Planéta Szimonetta góljával 22–22 lett az állás. Steffen Stormo Stegavik hazai mester is érezte a bajt és néhány percen belül már másodjára kért időt. A debreceni védekezés azonban összehasonlíthatatlanul jobb lett, mint amilyen az első félidőben volt.

Az egyenlítést követően sajnos megtorpant a Loki, ez a szenzációsan védő Rinka Duijndamnak is nagyban köszönhető volt. Támadásban olyannyira visszaesett a debreceniek teljesítménye az egalizálás után, hogy negyed óra alatt mindössze egyetlen gólt szereztek. Szilágyi Zoltán próbálkozott a 7 a 6 elleni játékkal is, hátha a létszámfölény több lehetőséget biztosít, de igazán nem volt sok foganatja. A második játékrész elején látható piros-fehér fellángolás ellenére végül a Sola HK 30–25-re megnyerte az összecsapást. Hatalmas különbséget jelentett, hogy az EHF honlapján megtalálható statisztikák szerint a Loki kapusainak összesen 5, míg a norvég együttes kapusainak összesen 21 védett lövése volt a meccsen.

A tények EHF Európa-liga, 3. csoportkör

Sola HK–DVSC Schaeffler 30–25 (19–23)

Norvégia, Stavanger Idrettshall. Vezették: Ivars Cernavskis, Edmunds Bogdanovs.

Sola: Duijndam – Magnussen 3, Wiik Seierstad 2, Knutsen 4, Wolff 1, Deila 7, Husebo 4. Cserék: Froland, Tveiten 7, Novak 1, Haugseng, Nilsen, Barka, Qorraj, Kristensen, Danielsen 1. Vezetőedző: Steffen Stormo Stegavik.

DVSC: Gabriel – Costa 3, Planéta 5, Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi 3, Kácsor 3, Petrus. Cserék: Giegerich, Bordás 3, Töpfner 3, Vámos M. 1, Csernyánszki, Hámori 1, Szabó N. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

BA