A hazai B-közép már a mérkőzés előtt öt perccel kereste a viharsarki szurkolókat, melynek a „Hol a Csaba-tábor?” rigmussal adott hangot. Pár pillanatra a nyíregyháziak is terítékre kerültek, de utána rögtön a sajátjaik biztatásába kezdtek a debreceni drukkerek.

Csütörtökön este rendezték meg a DVSC–Békéscsaba keleti rangadót a Hódosban. Mikor hatot ütött az óra, nem csupán a meccs kezdődött el, a csabaiak is megjelentek (mintegy negyvenhatan), akiket „szívélyesen” üdvözöltek a mieink.

A női kézilabda NB I. 12. fordulójában esedékes derbi első találatát a vendégek szerezték, de Kácsor Gréta gyorsan egyenlített. A cívisvárosiak egyébként a Catherine Gabriel – Töpfner Alexandra, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Bordás Réka, Kácsor Gréta, Vámos Míra kezdősorral nyitották az összecsapást. A nevezett játékosok közül betegség miatt hiányzott a brazil légiós, Mariana Costa, helyette Kiss Csenge kapott lehetőséget, illetve sérülés miatt a szerb válogatott balátlövő, Jovovics Jovana sem léphetett pályára.

A lilák kapuját az egykor a Debrecent erősítő Szabó Dóra védte. Fej-fej mellett haladtak a felek, a 9. percben 4–4 volt az állás. Mindkét oldalon elég sok pontatlanság csúszott be, rossz indítások és passzok jellemezték a játékot, illetve a befejezések terén is akadtak problémái az egyleteknek. Hiába alakítottak ki sok kecsegtető helyzetet a piros-fehérek, rendre bosszantó hibákat vétettek, dekoncentráltak voltak a lányok. Szilágyi Zoltán is érezte, rendet kell tenni a fejekben, időt kért, illetve cserélt is, bejött Szabó Nina, Hámori Konszuéla és Füzi-Tóvizi Petra is. Több kihagyott helyzet után végre a 18. minutumban megtörni látszott a jég, előbb Füzi-Tóvizi egyenlített, majd pedig Vámos Míra találatának hála, a találkozó során először, vezetett a Loki, 8–7.

A meccs hangulatára nem lehetett panasz, a DVSC fanatikusok végig hangosan éltették övéiket, néha-néha pedig a csabaiak hangja is felerősödött, de ők nem is igazán a játékkal, hanem inkább a hazai táborral való szócsatával voltak elfoglalva.

Érdekesség, hogy Töpfner lecserélése után a jobbkezes Petrus Mirtill játszott a jobbszélen, a támadásoknál látszólag nem is igazán feküdt neki a pozíció, de egy jobbkezestől nem is elvárható, hogy brillírozzon azon a helyen. Az első játékrész vége Kácsorról szólt, két szép találattal alakította ki a félidei 14–10-es eredményt.