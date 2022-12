Telt ház gyűlt össze a Hódos Imre Sportcsarnokban az év utolsó nagy rangadójára péntek este: a DVSC Schaeffler a Győri ETO csapatát fogadta. A rendkívül izgalmas és színvonalas összecsapás végén a vendégek örülhettek a 31–30-as győzelmüknek, de a debreceni szurkolók maximálisan büszkék lehetnek a lányokra, akik az ötszörös BL-győztest izzasztották meg alaposan.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán, a Loki vezetőedzője is elismerően nyilatkozott a tanítványairól. – Nagyszerűen sikerült az év utolsó mérkőzése a világ egyik legjobb együttese ellen. Minden dicséret megilleti a csapatomat, hogy az utolsó percig élessé tették a végkimenetelt. Ehhez nagyon kellettek a szurkolóink, akik fantasztikus atmoszférát teremtettek a Hódosban ma is, úgy mint egész évben, ezért nagyon hálásak vagyunk – mondta, majd rátért a részletekre. – Megvoltak a fordulópontjai ennek a meccsnek, több olyan szituáció is kialakult, amikor magunkhoz ragadhattuk volna az irányítást és átvehettük volna a vezetést. Ezekkel a lehetőségekkel sajnos nem éltünk, azt gondolom, hogy ez döntött a Győr javára az összecsapáson – vélekedett a szakember.

Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler vezetőedzője

Forrás: Czinege Melinda

A vezetőedző kiemelte, hogy minden egyes játékost vitt előre a szíve, és hatalmasat küzdöttek a lányok. Szót ejtett arról az esetről is, amikor az 59. percben, 30–30-as állásnál a játékvezető egy erősen belemenésnek tűnő esetnél Oftedal javára fújt büntetőt a támadószabálytalanság helyett. Ana Gros bedobta a hetest, ezzel kialakult a 31–30-as végeredmény, ami az ETO győzelmét jelentette. – Vissza kell még néznem – jegyezte meg az ítélettel kapcsolatban, – az az egy kérdéses momentum volt, hogy belemenés történt-e, vagy valóban hét méteresnek kellett következnie. Ettől függetlenül gratulálok a Győrnek a sikerhez és gratulálok a csapatomnak is a teljesítményükért! – zárta mondandóját.

Debreceni részről Kácsor Gréta volt az, aki főleg az első negyven percben szórta a gólokat az ellenfél kapujába. A mostani idény előtt a Lokihoz szerződött válogatott átlövő tíz alkalommal zörgette meg a kisalföldiek hálóját, és ezen a meccsen nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét piros-fehérben. Ettől függetlenül nem volt maradéktalanul elégedett a produkciójával. – Lehet, hogy elkaptam a fonalat, de mérges vagyok magamra, mert két büntető mellett helyzeteket is kihagytam. Tudom, a sportban nincs „ha”, de mégis amennyiben azok bemennek, elképzelhető, hogy másképp alakul a mérkőzés. Annak persze örülök, hogy egyre jobban kezdek formába lendülni – zárta egy kicsit pozitívabban a 22 éves kézilabdás.

A DVSC Schaefflernek legközelebb már a nemzetközi porondon szurkolhatunk.

Bakos Attila