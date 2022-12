Telt ház gyűlt össze a Hódos Imre Sportcsarnokban az év utolsó nagy rangadójára péntek este: a DVSC Schaeffler a Győri ETO csapatát fogadta. A nemzetközi kupaszereplés miatt mind a két együttes több előre hozott mérkőzést lejátszott már eddig, így egyaránt 11 meccsen voltak túl a felek a kezdés előtt. Ettől függetlenül a mérkőzés hivatalosan a női kézilabda NB I. 9. fordulójában zajlott. A debreceni szurkolók – ahogy megszokhattuk – már a bemelegítés alatt fantasztikus hangulatot teremtettek a Hódosban, és szép számmal érkeztek a folyók városából is a hajdúsági megyeszékhelyre.

A találkozó hatalmas tempóban indult, Blohm szerzett vezetést a vendégeknek, de Petrus és Planéta révén fordítottak Szilágyi Zoltán tanítványai. Hatalmas csata zajlott a pályán, a debreceni lányok láthatóan nagyon felpörögtek a meccsre, és méltó ellenfelei voltak a világ egyik legjobb csapatának. 10 és fél perc játék után 6–5-re vezetett a piros-fehér alakulat, és ennek is köszönhetően olyan hangulat volt a csarnokban, hogy esélyese sem volt a játékosoknak hallani a vezetőedzők tanácsait a pálya széléről. A Lokiból Kácsor Gréta, a Győrből pedig Ju Unhi játszottak parádés formában, negyedóra elteltével előbbi 5, utóbbi 4 gólnál tartott.

A hazaiak mestere a 18. percben kért időt – először a mérkőzésen – 10–10-es állásnál. A találkozón továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok, jellemzően egygólos előny – egyik vagy másik oldalon –, illetve döntetlen állt a kijelzőn. Ambros Martín a 26. minutumban hívta magához övéit 13–13-as állásnál. A félidő végéhez közeledve Szilágyi Zoltán kockáztatott egy kicsit és egy-egy támadásnál lehívta kapusát, hogy 7 debreceni mezőnyjátékossal próbálja feltörni a győri védelmet. Egy eladott labda ezt viszont megbosszulta, így a meccsen először kettővel vezethettek a vendégek, de Petrus révén visszajött a Loki egyre, így 16–15-ös vendég előnynél jött a pihenő.

A második játékrészben is folytatódott a kiegyenlített harc, egyik gárda sem tudta lerázni magáról a másikat. Közben Kácsor Gréta hatalmasat játszott, a 35. percre már 10 gólnál tartott, de a csapat minden tagja remek produkciót nyújtott. Egy-egy támadásnál némi tanácstalanságot is lehetett tapasztalni a győrieknél, ami pedig meglehetősen ritkán fordul elő. A végjátékhoz közeledve érződött, hogy a többnyire rutinos klasszisokból álló vendégek pontosan tudják, hogy mikor kell felpörgetni, esetleg egészen lelassítani a játékot ahhoz, hogy megtörjék a DVSC lendületét. Ettől függetlenül Szilágyi Zoltán tanítványainak még az utolsó 10 perchez érve is minden esélye megvolt a győzelemre, hiszen csak egy góllal vezetett az ETO.

Hat perccel a dudaszó előtt, 28–26-os vendég előnynél kért időt Ambros Martín, valószínűleg minél hamarabb el akarta dönteni a két pont sorsát a spanyol szakember. A Győr 5 perccel a vége előtt hárommal ment, de a Loki nem hagyta magát, és egy emberelőnyös helyzetet fantasztikusan kihasználva a 29. minutumra kiegyenlített: szűk két perccel a vége előtt 30–30 volt az állás. Az utolsó pillanatokban aztán az ETO szerzett vezetést, amit a legvégéig meg is tartott.

Fájó a vereség, de maximálisan büszkék lehetünk a debreceni lányokra, mert szenzációsan játszottak az egész mérkőzésen.

Bakos Attila