Megkezdődik a második kör a bajnokságban, az OTP Bank Liga 12. fordulójában a DVSC a Kisvárdát fogadja, méghozzá kissé szokatlan módon hétfőn este 20.15 órától. A szabolcsiak az előző szezonhoz hasonlóan jól szerepelnek, a 4. helyen állnak a tabellán, azonban a Loki is egyre acélosabb, főleg Debrecenben, hiszen az utóbbi meccseken 4-et kapott a Honvéd, az Újpest és legutóbb a DEAC is a kupában. Az első fordulóban a szabolcsiak pályáján 2–2-t játszottak a csapatok. A Nagyerdei Stadionban a három pont megszerzése a debreceniek célja, de Szrdjan Blagojevics vezetőedző tudja, ezért nagyon keményen meg kell majd küzdenie csapatának.

– Teljesen mindegy, ki az ellenfél, minden mérkőzés nehéz a bajnokságban – szögezte le a Haonnak a szakvezető. – Kisvárda egy kiváló csapat, megnéztük és elemeztük a mérkőzéseiket, amiből látszik, hogy egy fizikailag igen megterhelő meccsre számíthatunk. A szabolcsiak nagyon agresszívan játszanak, erős a védelmük, jól szervezettek, és fizikailag is erősek.

Nem mi választjuk az ellenfelet, de minden mérkőzés lehetőség arra, hogy megszerezzük a három pontot.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez a várdaiak ellen is sikerüljön. A legfontosabb, hogy jól tudjunk reagálni az agresszivitásukra, megszerezzük a labdát, elöl és hátul is megnyerjük a párharcokat, valamint jól teljesítsünk az átmenetben, illetve pontrúgásban is. Koncentrálnunk kell minden apró részletre, s ha ez sikerül, akkor nagyobb eséllyel tudunk győzni – nyilatkozta a szerb tréner.

MSZ