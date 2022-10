A DVSC nyerte a cívisvárosi rangadót a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában, miután 4–0-ra legyőzte a DEAC-ot idegenben. Szrdjan Blagojevics, a Loki vezetőedzője alaposan megvariálta a hétvégi, Újpest ellen 4–1-re nyerő csapatát, számos olyan labdarúgó is a kezdőcsapatban kapott helyet, aki eddig kevesebb lehetőséghez jutott.

Szépen megtelt a DEAC-pálya környéke, legalább 1000-en ülték, állták körül a játékteret.

A mérkőzés kezdőrúgását a sportág három ismert alakja, Gelei József és Temesvári Miklós edzők, valamint Sándor Mihály sporttörténész végezte el.

A Loki igyekezett a kezdetektől irányítani a játékot, a hazaiak pedig a megszerzett labdákból próbáltak ellentámadásokat vezetni, amely több szögletben öltött testet. A 14. perc hozta el az első Loki lehetőséget: Kyziridisz bal oldali tekerését fejelte mellé kecsegtető helyzetben Olawale. Pár minutummal később megvillant az egyetemi gárda is: Szabó Levente tört be a bal szélen, de végül odalett a helyzet.

A félidő fele után nem sokkal góllá érett az enyhe Loki-fölény: Baranyi Nimród indította remekül a jobb oldalon Sós Bencét, aki a 16-oson belül befelé törve bal belsővel a hosszúba tekert. 0–1.

A 39. percben növelte előnyét a DVSC: egy labdaszerzést követően Major Sámuel tört be a tizenhatosra, passzát pedig a jó ütemben érkező Horváth Krisztofer váltotta gólra. 0–2.

Több találat már a szünetig nem esett, így két gólos vendégvezetésnél vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás utáni első percben gyakorlatilag el is döntötte a továbbjutást a Vasutas: egy Neofytidisz-Kryzidirisz-Major akció után utóbbi fejelt a jobb felsőbe. (46. perc, 0–3.)

Nem kellett sokat várnia következő Lokomotív-találatra sem, Kryzidirisz vadászta le Tóth Dániel passzát, és az üresen álló Olawale-hoz továbbított, aki egy méterről nem hibázott. (51. perc, 0–4).

Mindkét edző kettőt cserélt, majd tíz főre fogyatkozott a DVSC, a feleslegesen szabálytalankodó Meldin Dreskovic mehetett idő előtt zuhanyozni. Szrdjan Blagojevics újabb kettős cserével frissítette a Vasutast, majd nem sokkal később Sándor Tamás is követte példáját. Mivel a továbbjutás eldőlt, a Loki-szurkolók magukat szórakoztatták, illetve Sándor Tamást, Dombit Tibort, és Korhut Mihályt éltették.

Több gól már nem esett, megérdemelten jutott tovább a DVSC ilyen arányban is, de a DEAC-ot is megilleti a dicséret, mert ők is futballozni akartak a meccsen.

MSZ

A tények

MOL Magyar Kupa, 4. forduló

Debreceni EAC–Debreceni VSC 0–4 (0-2)

Debrecen, DEAC Sporttelep, 1000 néző. Vezették: Lovas László (Belicza Bence, Varga Gábor)

DEAC: Tóth D. - Bényei, Soltész, Korhut, Orosz - Rauf, Lakatos B., Szabó L., Trencsényi, Jankelic, Horváth T. Vezetőedző: Sándor Tamás.

DVSC: Megyeri - Baranyai, Dreskovic, Charleston, Manrique (Saná 60’) - Neofytidisz, Major (Farkas 82.) - Sós (Bévárdi 60.), Horváth K. (Kusnyír 70.), Kyziridisz (Loukili 70.) - Olawale. Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Gól: 0-1, Sós (24.) 0-2, Horváth K. (38.) 0-3, Major (46.) 0-4, Olawale (51.)

Kiállítva: Dreskovic (64.)

Mesterszemmel

Sándor Tamás: Azt kértem a srácoktól, úgy jöjjenek le a pályáról, hogy tükörbe tudjanak nézni, szerintem ez sikerült. Szünetben arról beszéltem, szűkítsük a területeket, és próbáljuk megnehezíteni a Loki dolgát. Büszke vagyok a csapatra.

Szrdjan Blagojevics: Mindig nehéz kupamérkőzést játszani alacsonyabb osztályú csapat ellen, hiszen nekik ez mindig egyfajta ajándék. Próbáltam pihentetni azokat a labdarúgókat, akik eddig többet játszottak, és lehetőséget adni azoknak, akik kevesebb szerepet kaptak. Örülök a továbbjutásnak.