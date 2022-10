A Debreceni VSC labdarúgói az OTP Bank Liga 9. fordulójában a Budapest Honvéd együttesét fogadták a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés Szrdjan Blagojevics, a nemrégiben kinevezett szerb vezetőedző debütálása volt a Loki élén.

Az FK Astanától érkező szakember kezdőjébe bekerült az eddig kevesebb lehetőséghez jutó Dusan Lagator, és műtéte után visszatért a kapuba Gróf Dávid.

Rögtön a találkozó elején helyzetbe kerültek a hazaiak: Dzsudzsák indításából Bódi indult meg a bal szélen, ahol jobb lábára tette a labdát és a hosszú felsőt vette célba. Próbálkozása csak centiméterekkel kerülte el a kaput. A Loki jobban játszott az ellenfelénél, többet birtokolta a labdát és veszélyesebb akciókat is vezetett. Ennek eredményeképpen a 15. percben meg is született az első hazai gól: Dzsudzsák indította kiválóan Baráthot a bal szélen, a fiatal középre adott labdáját pedig Babunszki passzolta a kapufa segítségével a vendégek hálójába.

A Loki a vezetés megszerzését követően sem állt le, Baráth a gólpassza után ő maga is betalált.

Szécsi centerezett parádésan a jobb szélről, amibe a fiatal középpályásnak már csak bele kellett tenni a lábát. A hazaiak továbbra is nagy kedvvel játszottak, egy újabb támadás végén ismét megpróbálta amit, korábban: bal szélről befelé húzva ellőtte a hosszú felső irányába, ezúttal viszont be is akadt, szenzációs gól született. Így a 33. percben már 3–0-ra vezetett a DVSC.

Forrás: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A szünetet követően a Debreceni VSC ott folytatta, ahol abbahagyta: Dzsudzsák szabadrúgásból ívelt középre, ahol Lagator érkezett és fejelt a közelről a kapuba. A Honvéd talán másodjára jutott igazán nagy helyzethez a találkozó során az 53. percben, és egy remek beívelést követően a szünetben beállt Domingues fejelt közelről Gróf kapujába, ezzel szépített a fővárosi együttes. A hazaiak előtt több lehetőség is adódott, azonban nem tudták visszaállítani a négy gólos előnyt. Sőt, a kispestiek faragtak hátrányukból. Bévárdi követett el kissé felesleges szabálytalanságot a tizenhatoson belül, úgyhogy büntetőt lőhetett a Honvéd, Samperio értékesítette is a 70. percben. Vérszemet kaptak a vendégek és két perccel később Jonssón révén feljöttek egy gólra. A már megnyertnek tűnő összecsapás két perc alatt megint kiélezetté vált, izgalmas utolsó negyed óra várt a szurkolókra. A játékvezető Gomist még kiállította amiért leütötte Sós Bencét, de több gól már nem esett a találkozón, így a Loki 4–3-ra megverte a Honvédot.

Bakos Attila

A tények

OTP Bank Liga 9. forduló

Debreceni VSC–Budapest Honvéd 4–3 (3–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4512 néző. Vezették: Erdős József (Vígh-Tarsonyi Gergő, Belicza Bence).

DVSC: Gróf – Bévárdi (Baranyai 82.), Lagator, Deslandes, Ferenczi – Baráth (Dreskovics 82.), Varga J. – Szécsi, Dzsudzsák, Bódi (Sós 60.) – Babunszki (Olawe 60.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Honvéd: Szappanos – Doka (Jonssón 60.), Prenga, Csirkovics (Lovrics 60.), Tamás – Gomis, Bocskay (Domingues 46.) – Samperio, Mitrovics, Zsótér – Kocsis D (Ennin 46.). Vezetőedző: Tam Courts.

Gól: 1–0 Babunszki (15.), 2–0 Baráth (26.), 3–0 Bódi (33.), 4–0 Lagator (48.), 4–1 Domingues (53.), 4–2 Samperio (büntetőből – 70.), 4–3 Jonssón (72.)

Kiállítás: Gomis (90+1.)