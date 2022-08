Végeredmény lányok 1. Eötvös DSE U21 (Magyarország) 2. ŠK Elba Prešov "A" (Szlovákia) 3. OK „KI 0230” Kikinda „C” (Szerbia) 4. Vasas SC „B” (Magyarország) 5. Swieqi Phoenix VC (Málta) 6. MTK Budapest fehér (Magyarország) 7. Vasas SC „A” (Magyarország) 8. Gymnázium Trebisovska 12, Kosice (Szlovákia) 9. Kunhegyes (Magyarország) 10. Szolnoki Sportcentrum „A” (Magyarország) 11. Tiszaörs (Magyarország) 12. OK „KI 0230” Kikinda „A” (Szerbia) 13. DEAC „A” (Magyarország) 14. Újfehértói SK (Magyarország) 15. Szolnoki Sportcentrum „B” (Magyarország) 16. Eötvös DSE „Z” (Magyarország) 17. UKS San Lesko „A” (Lengyelország) 18. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium (Magyarország) 19. ŠK Elba Prešov "B" (Szlovákia) 20. Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI (Magyarország) 21. Korpilahden Pyrintö (Finnország) 22. Eötvös DSE U17 (Magyarország) 23. DEAC „B” (Magyarország) 24. Eötvös DSE „Y” (Magyarország) 25. ŠK Elba Prešov "C" (Szlovákia) 26. Eötvös DSE U15 (Magyarország) 27. OK „KI 0230” Kikinda „B” (Szerbia) 28. Eötvös DSE U13 (Magyarország) 29. UKS San Lesko „B” (Lengyelország) 30. KTKKSE (Magyarország) 31. BTRSE (Magyarország) 32. MTK Budapest kék (Magyarország)