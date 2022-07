Vége a várakozásnak, hiszen péntek este elrajtol a labdarúgó OTP Bank Liga 2022-2023-as idénye. A csapatok már hetek óta keményen edzenek, hogy jó formába hozzák magukat az idény kezdetére, a klubok menedzsmentjei pedig gőzerővel dolgoznak azon, hogy minél ütőképesebb keretet alakítsanak ki.

A nyáron jó néhányan távoztak a Lokitól, többek közt Ugrai Roland, Pávkovics Bence, Bényei Ágoston, Tischler Patrik és Korhut Mihály is – utóbbi a DEAC-ban folytatja pályafutását. Legutóbb szűk egy hónapja, Joao Janeiro érkeztekor vizsgáltuk a rendelkezésre álló futballistákat, azóta viszont a csapathoz érkezők névsora is egyre hosszabb lett, ezért összeszedtük posztonként, hogy jelenleg kikre számíthat a portugál mester. A kapuba Gróf Dávid és Hrabina Alex mellé érkezett a román Raul Balbrau és profi szerződést kapott az ifjú tehetség, Erdélyi Benedek. Jobbhátvédként Kusnyír Erikkel és Baranyai Nimróddal számolhatunk, de Poór Patrik is megfordult már ebben a pozícióban.

A védelem közepére Sylvain Deslandes és Charleston Silva mellé csatlakozott Meldin Dreskovics, Olekszandr Romancsuk, illetve Dusan Lagator. Utóbbi kettő kapcsán a Loki honlapja úgy fogalmazott, hogy középpályán is bevethetőek. A védelem bal oldalára jött Christian Manrique Ferenczi János mellé, illetve a vasárnapi Veresz Rivnye elleni találkozón ide állt be Saná Gomes, akinek azonban még nem hivatalos a jövője a Lokinál.

Dzsudzsák Balázs | Forrás: Czinege Melinda

A középpályára Varga József, Baráth Péter és David Babunski mellé érkezett a görög Jorgosz Neofitidisz, az Ausztriából hazatérő Major Sámuel, illetve profi szerződést kapott az ifjú tehetség, Sipos Szabolcs. A felkészülési mérkőzések alapján valószínűsíthető, hogy Dzsudzsák Balázsra is a pálya közepén számít majd Joao Janeiro.

A széleken Bódi Ádám, Sós Bence, Bévárdi Zsombor és a sérülésből visszatérő Kundrák Norbert rohamozhatnak majd. A támadó szekcióban pedig bevethető Dorian Babunski, a sérülésükből visszatérő Szécsi Márk, illetve Bárány Donát, valamint a fiatal Rácz Balázs is. Az M4 Sport Góóól!2 című műsorában azonban Hayk Hovakimyan, a DVSC klubigazgatója elárulta, hogy még két támadó játékos érkezésére lehet számítani.

A DVSC vasárnap délután 15 óra 45 perctől lép pályára Kisvárdán az új idény első fordulójában.

Bakos Attila