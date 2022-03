A DEAC jégkorongosai kedden este szoros összecsapáson, 3–2-es győzelmet arattak az UTE felett az Erste Liga negyeddöntőjének az első találkozóján. Ez a párharc folytatódott rögtön már szerda este, ugyanúgy az Újpesti Jégcsarnokban. A találkozó előtt György József elmondta, hogy érezte a fiúkban az energiát és bevallotta, hogy szerencséjük is volt, ami viszont elengedhetetlen egy ilyen küzdelemben.

A négy győzelemig tartó csatának a második meccsét is kifejezetten jól kezdte a debreceni együttes, hiszen már második percben megszerezték a vezetést Molnár révén. Nem volt alkalom azonban sokáig örülni, mert bő egy minutummal később már ki is egyenlítettek a hazaiak, Zsigmond volt a gólszerző. Az előzőhöz mérkőzéshez hasonlóan nagy küzdelem folyt a jégen a két gárda között, ezúttal viszont sikerült a hazaiaknak az, ami kedden nem: átvették a vezetést Kovács révén a harmad felénél, sőt nem sokkal később Csergő is betalált. Ekkor György József időt is kért, hogy rendet tegyen a kicsit összezavarodni látszó játékosainak a fejében. A szépítés viszont nem jött össze, sőt, Németh lövése is utat talált Hetényi hálójába, így az első szünetben már 4–1-re vezettek a fővárosiak.

A második játékrészre egyértelműen felpörgött a Debreceni Egyetem csapata, Daleckyt először két percre leküldték, majd nem sokkal később visszatérése után viszont eggyel faragott a vendégek hátrányából. Sokat próbálkozott a DEAC, viszont több gólt már nem szereztek az újabb pihenőig. Az utolsó harmadban a hazaiak már egyértelműen az előny megtartására rendezkedtek be, ami sikerült is nekik. A hajdúságiak próbálkoztak ugyan több alkalommal is, viszont még a szépítésre sem futotta, úgyhogy maradt a 4–2 az UTE javára.

Az 1–1-re álló párharc szombaton és vasárnap kora délután Debrecenben folytatódik majd.

