A rangadót követően a hazaiak hálóőre, Dobi Attila is elmondta véleményét a meccsről lapunknak. – Voltak hibáink a találkozón, főleg az első félidei védekezésünkben. Nekem is kellett védéseket bemutatni, igyekeztünk mindig kisegíteni egymást. A szünetben megbeszéltük, mire kell odafigyelnünk, ezt követően már nem is volt annyi helyzete a Mezei-Villnek. A gólokat jó pillanatokban szereztük, viszont mindig érkezett rájuk válasz, ezért lett ilyen szoros a végeredmény.

A büntetőkre nem készültem külön, végig extázisban voltam a mérkőzésen, biztos voltam benne, hogy egyet azért ki fogok védeni.

Köszönöm a srácoknak, hogy nem hibáztak, mert az is kellett a továbbjutáshoz. Hétfőre nagyobb taktikai csatát várok, vélhetően mindkét oldal készülni fog a másikból, mi is próbáljuk kijavítani a hibáinkat – zárta gondolatait a kapus.



A két csapat hétfőn este tehát ismét egymásnak feszül, ezúttal a bajnokság rájátszásában.

Arany Balázs