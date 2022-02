A térfélcsere után a piros mezes vendégek a 29. percben fordították meg a meccset, egy szabadrúgás után Rafael vette be Dobi Attila kapuját. Az utolsó minutumban jött a dráma, Thiago hatalmas gólt ragasztott a vendégek kapujának jobb felső sarkába, így jöhetett a kétszer öt perces ráadás. A hosszabbítás első félidejének végén a DEAC hatodik szabálytalansága után Tóth Attila értékesítette a büntetőt. A második öt percben az MVFC is kigyűjtötte hatodik faultját, Thiago lőtte be a megítélt büntetőt, így döntetlennel ért véget a ráadás is. Az öt-öt büntetőnél Matheus rontott egyedül, így a Mezei-Vill kiesett az 5–4-re végződő büntetőpárbaj végén.

Az MVFC búcsúzott a sorozattól, míg a DEAC a negyedik fordulóba jutott. A következő kör párosításait a későbbiekben sorsolja ki az MLSZ.

Arany Balázs