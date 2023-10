Családi nappal, örömfőzéssel ünnepelték október 28-án a behajtást Hajdúböszörményben. A Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban a város civil szervezetei, baráti társaságai finom ételekkel, a szervezők pedig a magyarszürke történetét bemutató kiállítással, kirakodóvásárral várták azt érdeklődőket. A jó hangulatról a Bakator zenekar és a Bocskai Néptáncegyüttes táncosai gondoskodtak.

Hajdúböszörményben és a hajdúságban valamikor a legnagyobb ünnepek közé tartozott a behajtás. Ma már elsősorban kiállításokról, idősebb emberek visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy mit is jelentett ez annakidején

– mondta köszöntőjében Kiss Attila polgármester. Kiemelte, fontos a régi, hajdúsági népi eseményekről való megemlékezés, hiszen a mai fiatalok már tényleg csak írásos és képi anyagokból ismerkedhetnek meg a régmúlt szokásaival.

Emlékszem, amikor a csordát Hajdúböszörményben hajtották, akkor a 35-ös főúton terelték át őket, még a távolsági buszokat is megállították emiatt. Ilyen esemény 2001-ben volt utoljára – emlékezett vissza.

Kiss Attila polgármester

Forrás: Molnár Péter

Megjegyezte, bár a világ változik, a régi szokások eltűnnek a mindennapokból, de ezen értékek megőrzése és továbbadása továbbra is fontos.

– Nagyon örülök Czeglédi János elnök kezdeményezésének, hiszen a családokat is szeretjük, főzni is szeretünk, valamint a finom ételeknek sem vagyunk ellenére. Örülök, hogy ebben a kellemes őszi időjárásban sokan elfogadták a meghívásunkat, s sokan eljöttek erre a rendezvényre – fogalmazott a polgármester.

Kiállítóhelyek, szobrok és filmek szólnak a magyar szürkéről

Az Oxenweg - Magyar Szürkék Útja cím vármegyei projekt egyik állomásaként jött létre Hajdúböszörményben egy kiállítótér, mely egy állandó tárlatnak ad otthont a továbbiakban, s várja a hajdúság népi múltja iránt érdeklődőket. A kiállítás megálmodója, Gencsi Zoltán elmondta, az ötlet alapját egy tizenötévvel ezelőtti találkozás adta.

– 2008-ban felhívtak, hogy egy bajor küldöttség érkezik Budapestre és a magyar szürke hajtóútról szeretnének beszélni. Mint kiderült, olyan tematikus útvonalat kívánnak kialakítani, amely nemcsak a gasztronómiáról, de a kultúráról is szólna – idézte fel a szakember. A német általános iskolások tanulnak arról, hogy egykoron Magyarország volt Európa húséléskamrája.

Úgy vélekedtek, hogy egy tematikus útvonalat arra kell építeni, amit mindenki ismer. Sokkal hatékonyabban használódik fel minden márka vagy euró, ha nem a semmiből kell újat alkotniuk

– fogalmazott Gencsi Zoltán.

Gencsi Zoltán

Forrás: Molnár Péter

Az elmúlt tizenöt év alatt számos konferenciát és előadást tartottak többek között Ausztriában, Romániában, majd a Hortobágyon, Hajdúnánáson, Balmazújvárosban és Hajdúböszörményben is. Készültek filmek, szobrok és különböző kiállítóterek is, melyek a Hajdúság és a Hortobágy népi értékeit mutatják be. Nemzeti érték lett a magyar szürke hajtóút és hungarikum a magyar szürkemarha.

Fontos feladatunk, hogy továbbadjuk a szellemi örökségünk

Tiba István, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a behajtási időszak szinte valamennyi településének ünnepe, számos rendezvény kapcsolódok a mostani hetekben ehhez az eseményhez.

Nagy hagyománya van ennek, hiszen a magyar szürke hajtóúton keresztül a magyar gazdák látták el élelemmel Európát. S szerencsére sok országban emlékeznek még erre

– mondta.