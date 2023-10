A program zárórendezvényét szerdán délelőtt tartották meg az Erdőspuszta Club Hotelben, ahol a fejlesztésben érintett települések vezetői, és a pályázat sikerességében közreműködő személyek voltak jelen.

Be fog érni a munka gyümölcse

Bulcsu László köszöntőjében elmondta, hogy a projekten dolgozók erőn felül azon voltak, hogy teljesítsék az elképzeléseket és az elvárásokat, ami részben sikerült. Úgy véli, hogy még mindig sokkal többet ki lehetne hozni annak tartalmából, de bízik benne, hogy előbb-utóbb teljesen beérik majd a munka gyümölcse.

A program elgondolása, stratégiai felfogása egyáltalán nem volt rossz, főleg, hogy a vármegyében még senki nem csinált ilyet

- tette hozzá a vármegyei önkormányzat elnöke.

Bulcsu László a szerdai rendezvényen

Forrás: Czinege Melinda

A projektet több mint nyolcszázmillió forintból valósították meg. Ennek keretében létrejött egy Hajdú-Bihar vármegye területén húzódó tematikus útvonal. Ez elsősorban a magyar szürke tenyésztéséhez és kereskedelméhez kapcsolódó kultúrtörténeti örökséget igyekszik bemutatni.

A tematikus út egyes településein megvalósult fejlesztések

Balmazújvárosban a Semsey-kastély pince részén látványraktárat alakítottak ki, ami a néprajzi gyűjtemény bemutatását szolgálja. Továbbá létrejöhetett a Veress Péter Emléktér és a Kézműves Közösségi Ház is.

Hajdúböszörményben megvalósították a Magyar Szürke Emlékházat és Kézműves udvart, ahol a pásztoréletet és az ahhoz fűződő kézművességet tárják a látogatók elé.

Hajdúnánáson felépítették a Portéka Házat és a Tanösvényt.

Hajdúszoboszlóra immáron a Fejedelmi Kincstárba is várják az érdeklődőket, akik a Bocskai-koronát és jogart is szemügyre vehetik. Ezen felül a településen felújították és bővítették a Bocskai Múzeumot.

Hortobágyon korszerűsítették a szabadtéri színpadot és lelátót, mely számos kulturális esemény színvonalas lebonyolítására ad lehetőséget.

Nagyhegyesen ökoturisztikai látógatóközpont biztosítja az arra járóknak az önfeledt szórakozást. A megépült kilátó segítségével a szürke marhák életét, valamint a daruvonulást lehet megnézni.

Nádudvaron a régi polgármesteri hivatal neoklasszicista épületében kiállító- és fogadóteret alakítottak ki, ahol látható a pásztorélet és a hajóutak történetiségét bemutató térképkiállítás.

Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata interaktív turisztikai információs terminált szerzett be mind a nyolc konzorciumi tagnak. De a projekt bemutatására szolgáló applikációt is kifejlesztettek, és a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközöket is vásároltak.