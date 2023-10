Ismét megrendezik a Hortobágyon a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézműves Vásár és Darufesztivált, ezúttal október 21-én.

A Hortobágyon a régi népszokás hagyományait követve a pásztorok és jószágaik egyaránt a télre készülődnek, amikor is az állatokat behajtják a pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre. A Hortobágyi Nonprofit Kft. juhászai, gulyásai, csikósai még ma is őrzik a nyájakat, gulyákat és hagyományos népviseletben lóháton járnak a ménes után - számolt be róla közleményében a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága.

Mint írják, a pásztorok kiemelt szerepet vállalnak a világon egyedülálló pásztorkultúra hagyományainak megőrzésében és a pásztortársadalom nemzedékeken átívelő tudásának megőrzésében. A legeltető állattartás őszi eseménye, a behajtás elevenedik meg az ünnepen, ahol a kilátogató vendégek testközelből ismerhetik meg a pásztorok állatait – a magyar racka juhokat, nóniusz lovakat, négyökrös bivalyfogatot, hatökrös magyar szürke szarvasmarha fogatot.

Igazi őszi ünnepe a természetnek

Október hónap nem csak a jószágok behajtásának ideje, de a természet őszi ünnepe, amikor is az északról érkező darvak 100 ezrével állnak meg a Hortobágyon, mielőtt folytatják útjukat dél felé. Ez az év azért is különleges, mert megdőlt a darvak eddig számolt együttes mennyiségének rekordja! A nemzeti park vizes élőhelyein, az eheti szinkronszámlálás nyomán 187 280 példány került a Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársainak távcsöve elé. A darvak naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalma a daruhúzás, amely mindössze néhány hétig tart, viszont életre szóló élményt nyújt az ehhez kötődő programokon résztvevők számára - olvasható.

A Hortobágyi Nonprofit Kft., és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság együttműködésében a Behajtási Ünnep és a Darufesztivál már évek óta egy időben és helyszínen rendezik meg, így a vendégek egyszerre csodálhatják meg a természeti értékeket és a pásztorsághoz köthető kulturális hagyományokat. Hortobágy Község Önkormányzata erre az időpontra kézműves vásárt szervez, mely a program részeként biztosítja, hogy a Hortobágy értékeiből valamit a látogatók magukkal is vihessenek. Az egész napos rendezvény során kézműves vásár, bográcsban főtt pásztorételek, néptáncbemutató, valamint természetismereti játékok és kézműves foglalkozások várnak mindenkit.