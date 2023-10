Büszkék vagyunk arra, hogy Kalocsának két hungarikuma is van, ezúttal nemcsak beszélünk róla, hanem meg is mutatjuk mindkettőt. A bográcsban lévő ételünk a marhapörkölt gazdagon, ami annyit takar, hogy a marha pofahúsából készül, valamint ököruszály is kerül bele. Természetesen nélkülözhetetlen eleme a kalocsai őrölt piros paprika. Emellett másik hungarikumunkat, a kalocsai népművészetet, a hímzést, írást és pingálást is magunkkal hoztuk