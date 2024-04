Nyárias, meleg idő köszöntött be az idei első négynapos hosszú hétvégén. Húsvétvasárnap a 25 fokot is elérte a hőmérő higanyszála, igaz, ehhez kissé szeles idő is párosult. Ez utóbbi viszont nem szegte kedvét a szabadba vágyóknak, a város megtelt élettel: a főtéri kávézók teraszain vidáman beszélgetőket, a Nagytemplom előtt sétálókat láthattunk, a Nagyerdei parkban pedig családok, párok, fiatalok és idősek, négylábúak és gazdáik élvezték a feltámadás napjának lelket és testet felmelegítő hatását.

Sokakat csábított a szabadba a nyári meleg

Forrás: Czinege Melinda

A Békás-tó melletti játszótér közelében futottunk össze egy kedves családdal. Mezőnyárádról érkeztek Debrecenbe, egyik családtagjukat látogatják a hosszú hétvége alatt. – A nővérem férje debreceni, hozzájuk érkeztünk – mondta az édesanya. A nagymamától megtudtuk, 11 unokával büszkélkedhet. Másik lányának gyermekei már idősebbek, ők a mezőkövesdi Matyó Húsvétra mentek.

– Régi hagyomány nálunk a locsolkodás; ha az unokáim nem locsolnak meg, akkor már baj lenne. Viszont némi kompromisszumot is kell kössünk, ilyenkor a lányoknak is jár a csokitojás, mert ők is szeretik – mondta nagymama. A lányok pedig hozzátették, várják a locsolkodókat, de csak versért cserébe szabad a locsolás, s jár abból a tojásból, amit ők festettek.