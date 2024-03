Zsúfolásig megtelt a főtéri park szombat délután Tégláson, a kisváros apraja nagyja kilátogatott a csodás napsütésben az ügyességi játékokhoz, nyuszisimogatóhoz, sőt még gyermekelőadáson is részt vehettek az érdeklődők. Igazi vattacukor-illatú, családi hangulatú húsvéti zsibongó tette föl a koronát az előző napok programsorozatára.

Remek szórakozást ígértek kicsiknek és nagyoknak Tégláson

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

– Bölcsődénkben a gyerekeknek tojáskereső játékot szerveztünk, a csoportokban minden kisgyermeknevelő megszervezte a húsvéti foglalkozást, sőt a gyerekekkel ők is díszítették a bölcsi tojásfáját, ahogyan már napokkal előtte a polgármesteri hivatal előtt színes tojásfát varázsoltunk – mondta Szabó Csaba, Téglás polgármestere.

Az óvodai csoportokban különböző technikákkal húsvéti tojást díszítettek a gyerekek, az udvaron nyuszit kerestek, és hagyományos szituációs játékokkal idézték meg a locsolkodási szokásokat, a lányok és fiúk ilyenkor szokásos szerepét; mindemellett verseket tanultak, és locsolkodtak a gyerekek.

– Természetesen a gondozási központunk idén is elkészítette a bejárat melletti szép térinstallációt, amint – mint minden évben –, most is városunk egyik ékessége. Rendkívül örülök, hogy a több ezer tulipán éppen húsvétra virágzik, így az árvácskákkal és a zöldellő bokrokkal együtt gyönyörű színes virágos hangulatot teremt. – fogalmazott büszkén Szabó Csaba.

– Igazi játékos hangulatot varázsoltunk ide a több, mint 15 fajátékból álló játszótérrel – mutatott körbe Pánya Kitti intézményvezető. – Van itt többek között óriás tojáságyú, nyulas térhorgászat, tojásgolf, húsvéti kirakó, tojás memória. A húsvéti zsibongó sztárjai természetesen az élő nyuszik, több körbekerített helyszínen is sikert aratnak a barátságos kis kedvencek. A nyuszikat nem csak simogatni lehet, hanem a gyerekek répával etethetik őket – emelte ki.

Nyuszit is lehetett simogatni

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

A programon résztvevőket interaktív műsor is fogadta, a könyvtárban pedig Tóthné Gudász Tünde óvodapedagógus várta a kicsiket és nagyokat, hogy ki-ki saját ízlése szerint díszítve elkészíthesse a húsvéti csibebábját. Természetesen nem maradhatott el idén sem a hagyományos térdíszítés, a helytörténeti gyűjtemény húsvéti népszokásai most is kikerültek a főtéri sétányokra, és tovább lehetett ismerkedni a régi élet ünnepi szokásaival Nagy Ferencné Balogh Anna, vagy ahogyan Tégláson ismerik: Nusika néni gyűjtése által.