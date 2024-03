Nem kellett sokat várni a jó időre, a naptári tavaszt követő második napon már 11 óra után bőven 10 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, a nap sugarai is csalogatóan törtek át az házak ablakain. Ráadásul mindez vasárnap. Ilyen körülmények között nem is túl meglepő, hogy Debrecen egyik legnépszerűbb kikapcsolódóhelye, a Békás-tó környéke is megtelt élettel a hét utolsó napjára.

Családok, barátok, gyerekek, felnőttek és idősek pihentek a padokon, sétáltak a tó körül. Biciklisek, gördeszkások, rolleresek jöttek-mentek a hatalmas terület egyik részéről a másikba. A játszótér gyerekzsivajtól volt hangos, sok család a négylábú kedvencét sem hagyta otthon, de a tó állandó attrakciói, a récék és az aranyhalak is népszerűek maradtak a látogatók körében.

A legideálisabb évszak az évben

A kellemes, napos időben olykor elég egy pléd is a tökéletes kikapcsolódáshoz. Így volt ezzel Liza és Krisz is, akik négyéves mopsz kutyusukkal, Chilivel döntöttek úgy, hogy a vasárnapot a Nagyerdő szívében töltik. Mint megtudtuk, nem debreceniek, de Liza ide jár egyetemre, míg Krisz Nyíregyházáról látogatja a cívisvárost.

Hétvégente sűrűn járunk Debrecenben. Kedvenc helyünk a Békás-tó környéke, de szívesen sétálunk és kávézunk a belvárosban; szeretünk kerékpározni, illetve egy-egy meccs alkalmával eljövünk a Nagyerdei Stadionba is

– osztották meg. Elmondták, örülnek a korai tavasznak, számukra ez a legideálisabb évszak és Chili is szívesebben tölt ilyenkor több időt a szabadban, mint a nyári kánikulában vagy a téli hidegben.