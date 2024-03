A dualizmus idején, 1884-ben, azaz immár 140 éve indult meg a személyforgalom a debreceni Nagyállomás és a Nagyerdő között, ráadásul a bécsi és budapesti lóvasúttal szemben, itt gőzvontatású tömegközlekedés jött létre, az Osztrák-Magyar Monarchiában elsőként. Március 2-án a Debreceni Séták kezdeményezésében a DKV Zrt. múltjával és jelenével ismerkedhettek meg az érdeklődők a vállalat Salétrom utcai telephelyén. Családok, gyerekek és idősek, hobbifotósok barangolhatták be a létesítmény egyes részeit, s találkozhattak többek között a „bengáli tigrissel” is.

– A Debreceni Séták program 2022 tavaszán indult azzal a céllal, hogy lelkes, lokálpatrióta idegenvezetőként hozzájáruljak Debrecen kulturális programkínálatához. Bár a zászlóshajónk a Szabó Magda-séta, az elmúlt évek alatt sikerült bővítenünk a kínálatot és a belvárost érintő, debreceni kereskedő családokat bemutató programunk megkezdtük a külső helyszíneken szervezett sétákat is – mondta Szabóné Nagy Enikő szervező. Mint megtudtuk, népszerű volt az Alföldi Nyomdát bemutató programjuk is, most pedig első alkalommal szerveztek közlekedéstörténeti eseményt, amelyet olyan érdeklődés övezett, hogy szinte néhány óra alatt beteltek a szabad helyek.