– Itt-ott még csikorog, de a polgármester szerint hamarosan rendben lesz a 2-es villamos – jelentettük a Hajdú-bihari Napló 2014. február 27-i számában, az átadás másnapján. Debrecen akkori polgármestere, Kósa Lajos ezekkel a mondatokkal kezdte ünnepi beszédét: – Hihetetlen mértékben örülök annak, hogy a 2-es villamos elkészült. Ugyanakkor, ha előre láttuk volna, hogy mennyi nehézséggel jár egy ilyen megépítése, kétszer is meggondoltuk volna.

Mint a Naplóban írtuk, az új villamosvonal avatóünnepségén több százan gyűltek össze, az eseményen készült felvételek szerint szinte közelharc alakult ki az átvágás után a nemzeti színű szalag darabjaiért.

Riportunk szerint azonban nem csak az átadáson volt nagy érdeklődés: – Az első utasokat is szállító, a régi városházánál és a Kossuth téren felsorakoztatott 2-es villamosokra olyan rengetegen szálltak fel, hogy a megállókban a kilógó kezek és lábak miatt a vezető alig tudta az ajtókat bezárni. A megállókban szinte egész nap sokan várakoztak, miközben sokan a menetrendről, a menetidőről és a beruházás részleteiről beszélgettek. Annak is tanúi voltunk, hogy az egyik kocsin nem működött az egyik jegylyukasztó automata, a Mikszáth Kálmán utcán pedig rossz oldalon nyíltak ki az ajtók. Közben az utoljára pénteken közlekedő 31-es és 32-es buszok szinte üresen jártak – fogalmazta meg riporterünk a 2-es villamos első napjáról, amelyen emlékjegyet is kaptak az aznap utazók. Az új vonalat a február 26-i indulás után a március 2-i üzemzárásig bárki ingyen kipróbálhatta.