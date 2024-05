A kor azonban csak egy szám, Széles Diána ugyan történelmi léptékűnek nevezte a négy évtizedes évfordulót, de hangsúlyozta, a közösség tagjai mégis a legaktívabbak közé tartoznak a Mozdulj, Debrecen! programjain. – Az a legjobb visszajelzés, amikor a FőnixFitt rendezvényen, ahol minden arról szól, hogy a fitneszlédik bemutatják, mit tudnak, veletek is találkozom és megmutatjátok, hogy ti is ugyanolyan fittek vagytok. Ez azt mutatja, hogy jó, amit csinálunk a Gondoskodó Város programban, jók az intézmények és fantasztikusak a kollégák. Azt látom, hogy olyan szerető közeget tudnak létrehozni, amiben az idősek is jól érzik magukat és nemcsak a születésnapok, hanem minden nap fontos a számukra – mondta az alpolgármester.

Korbeák György hozzátette, a Thomas Mann Utcai Idősek Klubjának megalakulásának idején még nem élt, ezért mint fogalmazott, neki még csak néhány epizódszerep jutott az intézmény életéből. – Szeretném, ha ez a következő években változna, és még nagy szerepet tudnék vállalni. Addig is köszönöm az itt dolgozóknak, hogy ilyen közösséget fognak össze – jegyezte meg.

A kezdetektől napjainkig

A szociális ellátás múltjára tekintett vissza Nagy Lajosné intézményvezető köszöntőjében. Mint mondta Magyarországon, így Debrecenben is 1970-es évek elején új irányvonal körvonalazódott a szociális gondozásban. 1975-ben jelentek meg a hetes napközi otthonok, majd egy évvel később, 1976-ban a szociális étkeztetés is elindult. – A városban 1984-ben adták át a Nyugdíjasok Házát, mely új lendületet adott az idősek támogatásában, ebben az évben alakították ki az Egyesített Szociális Intézmény fenntartása alá tartozó Városi Szociális Szolgálatot, mely két gondozási központot működtetett a Thomas Mann u. 45. sz alatti egységében. Az egyik a 3. számú gondozási központ volt, mely fő feladatai közé tartozott az étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosítása. A másik a 8. számú gondozási központ volt, mely étkeztetést, nappali ellátást és házi segítségnyújtást biztosított. A szolgáltatásokat kizárólag a nyugdíjasok házának lakói és a később megalakult idős klub tagjai vehették igénybe, akiknek nagy része szintén a nyugdíjasok házából került ki. A két gondozási központ Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja néven egyesült 2007-ben – elevenített fel az első mérföldköveket.