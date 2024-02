Immár 10 éve Debrecen polgármestere. Hogyan látja, mik voltak az elmúlt évtized legfontosabb mérföldkövei?

Az első és legfontosabb mérföldkő egy 2014-es ígéreten alapszik. Amikor polgármester lettem, azt vállaltam, hogy Debrecent gazdaságilag megerősítjük. Ma már mindenki számára világos, hogy a város gazdasága többszörösére erősödött az elmúlt években. Ha összességében tekintünk a gazdasági, kulturális, oktatási és közlekedési jellemzőkre, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy Debrecen a főváros után a legerősebb város az országban. Fontos eredménynek tekintem, hogy két nagy átfogó városfejlesztési stratégiát is sikerült elkezdeni az elmúlt időszakban. 2016-ban elindult az Új Főnix Terv, melynek meg nem valósított feladatait beolvasztotta és emellett új utakat is kijelölt 2020-ban a Debrecen 2030 városstratégia. Ezt minden évben a városi költségvetések középpontjába állítjuk, így megvalósítása folyamatosan zajlik. A város gazdasági megerősítésével párhuzamosan városépítési kérdésekkel kezdtünk foglalkozni: sikerült előrelépni a közlekedésfejlesztés területén Debrecenben, illetve a jelenlegi ciklusban új fejlesztési elemeket is beemeltünk. Ezek közé tartozik a keleti elkerülő tervezésének elindítása vagy a keleti belső közlekedési folyosó tervezése, valamint éppen a napokban jelentettük be a keleti városrész vizes infrastruktúrájának új alapokra helyezését. Tehát Debrecen városépítési szempontból nagyon erős fejlesztési szakaszban van. A város tradícióihoz igazodva oktatási és kulturális értelemben is sokat lépett előre Debrecen, a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Tankerületi Központ diákjainak, valamint a Debreceni Egyetem hallgatóinak létszámát tekintve az oktatás területén is erősödött. A kulturális szolgáltatások a színházfejlesztéseknek köszönhetően pedig egészen más dimenzióba léptették Debrecent. Fontosnak tartom, hogy sikerült beváltani azokat az ígéreteket, melyek arra irányultak, hogy Debrecen a korábbinál sokkal erősebb, gazdagabb és jobb jövőt ígérő város legyen.

Éppen ez a gazdasági növekedés tette lehetővé, hogy Debrecen idén rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat. Ezt a forrást mire fogja fordítani a város?

Éppen a napokban fogadta el a város közgyűlése Debrecen 2024-es költségvetését. Amellett, hogy megvannak a hosszú távú prioritások, erősen koncentrálunk a város polgárai felől érkező igények kiszolgálására. Ezek jelentős részben megjelennek az infrastrukturális fejlesztésekben is. Az utak felújítása, újraburkolása szintén lakossági igényekre épül, de éppen ilyen a keleti városrész átfogó infrastrukturális fejlesztésének elindítása is, mely elsősorban a zártkerti övezetekben élők számára nyújt majd a jövőben megfelelő életminőséget. A város keleti része a lakott területek növekedése szempontjából kulcsfontosságú, azonban ehhez előbb meg kell teremteni az előfeltételeket. Ezt a folyamatot tudjuk elindítani a 2024-es költségvetésből egy csaknem 30 kilométeres szennyvízhálózat, valamint egy 18 kilométeres ivóvízvíz-gerincvezeték kiépítésével és egy közlekedési folyosó kialakításával. Mindez ahhoz járul hozzá, hogy Debrecen keleti oldalán a lakott vagy a jövőbeli lakóterületeken megfelelő komfortot biztosítsunk. Ha fókuszterületeket kell megjelölni a költségvetéssel kapcsolatban, négy fontos hívószót lehet megnevezni: a gazdaság erősítése, a közlekedés és a vizes infrastruktúra fejlesztése, a környezetvédelem, valamint a gondoskodáspolitika. Lényeges kritérium, hogy gazdaságilag úgy fejlődjön a város, hogy az megfelelő biztonságot adjon és a környezetvédelmi szempontok maximális kiszolgálásával történjen meg. Többek között ezért alakítunk ki az iparterületek környékén zöldfolyosókat. A közgyűlés elfogadta a város környezetvédelmi programját, a Zöld Kódexet, amely előrelendíti a fásítási és a vízgazdálkodási programot, s ez utóbbi a Civaqua-program második ütemével valósul meg. A környezetvédelmi program lehetővé teszi egy környezeti ellenőrző rendszer kiépítését is, ami a városban zajló ipari termelési folyamatok környezeti hatásait tudja ellenőrzés alatt tartani. Ezzel szintén egy korábbi ígéret valósul meg. Fontosnak tartom, hogy a város minél többet visszaadjon Debrecen polgárainak a megtermelt javakból. Ennek megfelelően biztosítottuk a forrásokat ahhoz, hogy a 14 éven aluli gyermekek ingyenesen használhassák a városi közösségi közlekedést. Továbbvisszük a panelprogramot, a város épített örökségének a megóvása érdekében pedig jelentős összeget biztosítunk a városkép szempontjából jelentős, helyi védettség alatt álló épületek felújítására. Emellett folytatni fogjuk a Mozdulj, Debrecen! mozgalmat, az ingyenes egészségügyi szűrőprogramokat és a jóléti programokat is, hiszen a fizikai és a mentális egészség megőrzése egyaránt fontos. A 2024-es költségvetés rendkívül komplex és sokrétű, egyértelműen a debreceniek jólétét igyekszik előremozdítani.