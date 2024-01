Átadták péntek délelőtt Debrecen belvárosában, a Városháza mögött található Sas utcai mélygarázst. Papp László az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, 2014-ben fogadta el a város közgyűlése azt az integrált városstratégiai tervet, mely Debrecen különböző pontjain valósít meg fejlesztéseket.

Különösen nagy odafigyelést és szakértelmet igényelt a hét félszintű, 207 férőhelyes mélygarázs elhelyezése a történelmi városközpontban, a Városháza közvetlen közelében

– mondta a polgármester. Hozzátette, 4,4 milliárd forintnyi költségből megépült létesítmény nagy szolgálatot fog tenni a város közlekedésének szempontjából. Emlékeztetett rá, a mélygarázs megvalósítása a Dósa nádor tér és a Csapó utca átépítésével kezdődött, hiszen a sétálóövezetté alakított részeken számos parkolóhely megszűnt.

Már behajthatunk a mélygarázsba

– A kivitelező Hunép Zrt. roppant komplex és bonyolult, a legnagyobb biztonsági követelményeknek megfelelő létesítményt hozott létre – mondta. Papp László kifejtette, a mélygarázsban lift is található, így mozgáskorlátozottak is tudják használni.

Az új kor szellemének megfelelően az e-mobilitás világára is felkészült a parkolóház: húsz dupla elektromos töltőállomással felszerelt férőhely is található.

A parkolásért és az elektromos töltésért SimplePay alkalmazással is lehet fizetni, tehát nem kell feltétlenül az automatáknál sorban állni. Mivel a betonelemek – főleg az alsóbb szinteken – árnyékolják a térerőt, ezért egy Wi-Fi-hálózatot is kiépítettek a mélygarázs teljes területén, hogy megkönnyítsék a fizetést. A 30 férőhelyes, legalsó félszintet az önkormányzat dolgozói fogják használni, a többi hat félszintet pedig a lakosság veheti használatba. Az átadás pillanatától kezdődően így bárki parkolhat az új parkolóházban.

Az első autó már le is parkolt a Sas utcai mélygarázsban

Üde zöld pont lehet az új park

A mélygarázs ugyan betonból készült, valójában mégis egy zöld fejlesztésnek tekinthető. Nemcsak azért, mert korábban a Dósa nádor téren mindenfelé járműveket láthattunk, hanem a parkoló elkészültével egy gyönyörű park is megszületett, melyet Szent István parknak neveztek el.

Papp László elmondta, adta magát, hogy a mélygarázs felszínén, az Orbán-ház öblében egy több mint 1770 négyzetméteres zöldfelületet hozzanak létre. – A belvárosban dolgozók, a fiatalok számára tökéletes találkozási hely lehet. Szeretnénk ezt a parkot a jövőben megtartani, ezért úgy döntöttünk, hogy nem lesz beépítve a terület, hanem meghagyjuk a debrecenieknek – jelentette be, utalva arra, hogy a korábbi tervek alapján az Orbán-ház vonalában egy új épületet is létrehoztak volna.

Papp László polgármester az új parkot is bemutatta

Papp László elárulta, azt tervezik, hogy a parkot tavasztól piknikezőhelyként használják a város polgárai. A polgármester elmondta, megkérte Kuhn András főkertészt, hogy szerezzenek be ülőhelyeket, a fűben elhelyezhető pihenőeszközöket.

Kulturális közösségi térré válhat a park

Balázs Ákos felelevenítette, az önkormányzat 2023 végén fogadta el a város fenntartható mobilitási tervét, melynek része volt, hogy parkolóhelyet lehetőleg a földfelszín alatt létesítsenek Debrecenben. Rámutatott, mind az említett stratégiai dokumentum, mind a napokban bemutatott Zöld Kódex több pontja érvényre jutott a mélygarázs megépítésének kapcsán.

A környezetvédelmi program egyik, Zöld szigetek elnevezésű pontjának lényege, hogy minél több zöldfelületet hozzunk létre a belvárosban, vagy a régieket újítsuk meg, és tegyük még intenzívebbé. Egy parkolóház tetején kialakított zöldfelület kiváló példa arra, hogy milyen stratégia mentén gondolkodunk

– mondta Balázs Ákos.

Az alpolgármester hozzátette, hasonló intézkedés a frappáns elnevezésű Instant erdő. Az előzetes tervek alapján még zöldebbé tették volna a belváros ezen részét, azonban számos területen nincs lehetőség fák ültetésére a közművezetékek, telekommunikációs kábelek vagy épp a mélygarázs tetőszerkezete miatt. Ezekre a helyekre dézsákba telepített fákat helyeznek, így azok nemcsak díszítik a városképet, de a hőérzetet is rendkívüli módon képesek csökkenteni a nyári időszakban.

Szeretnénk, ha a belváros megtelne élettel, és olyan terek jönnének létre, ahol a debreceniek otthon érzik magukat

– vázolta fel. Kifejtette, a Szent István park egy olyan, fiatalok számára közkedvelt helyszín lehet, ahol a Future of Debrecen rendezvényeinek és egyéb kulturális programoknak is helyet tud biztosítani.

Felhasználóbarát, praktikus parkolási rendszer

Nyikos István a mélygarázzsal kapcsolatban elmondta, olyan ügyfélbarát és modern parkolási rendszert telepítettek, mely országos viszonylatban is példaértékű. A DV Parking Kft. ügyvezetője szerint a szolgáltatás a parkolást és az elektromos töltést is megkönnyíti, ez szerinte amiatt is praktikus, mert a mélygarázs csak egy bejárat felől közelíthető meg, így könnyen kialakulna torlódás.

Elmondta, a rendszer működése egyszerű: a parkolóházba érkezve a vezető egy jegyet kap, melyen egy QR-kód szerepel. Amikor szeretné elhagyni az illető a garázst, csatlakozik a DV Parking nevű ingyenes Wi-Fire, beolvassa a kódot, és az applikáción keresztül ki tudja fizetni a költséget.

Nyikos István beszámolt arról a 3D-s webalkalmazásról, melynek segítségével már a mélygarázsba érkezés előtt lehet tájékozódni a közlekedési lehetőségekről a létesítményben.

A városi közlekedés egyik fontos mérföldköve vált valóra

Legelőször 2021 augusztusában írt arról a Haon, hogy közbeszerzést írtak ki a Sas utcai, 207 férőhelyes, négyszintes mélygarázs megépítésére. A 6 ezer 971 négyzetméteres, mozgáskorlátozott-parkolóhelyet, illetve elektromos gépjármű töltéséhez szükséges állomást magába foglaló létesítmény a Városháza felújításával párhuzamosan tervezték megvalósítani.

A mélygarázs építési munkálatait 2022 májusában kezdték el, a munkaterületre innentől kezdve nem lehetett behajtani, és a felszíni parkolót is megszüntették. A Haon több alkalommal is beszámolt a mélygarázs építéséről, ahogy arról is, hogy a projekt megvalósítására csaknem 871 millió forint többlettámogatást kapott a kormánytól a debreceni önkormányzat.