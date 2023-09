Az épülő Sas utcai mélygarázs parkolástechnikai rendszerének kialakítására indított közbeszerzési eljárást a DV Parking Kft. A konkrét feladat a QR kód alapú parkolástechnikai rendszer szállítása, telepítése, beüzemelése.

A szeptember 13-ai Közbeszerzési Értesítőben megjelentek szerint a parkolóhelyek zárt rendszerben működtetendő fizető várakozóhelyként történő üzemeltetéséhez szükséges QR kód alapú, távfelügyeleti parkolástechnikai rendszer számos részből áll.

Többek közt telepítendő a mélygarázsba és a belső zárt parkolókba történő ellenőrzött be-, és kijutást biztosító, összesen négy darab sorompó; a be- és kijáratoknál QR kódos jegyet kiadó, illetve olvasó, valamint érintés nélküli plasztikkártyát olvasó berendezés. A sorompók működését, a parkolóhelyek használatát biztosító rendszám azonosító rendszer; a parkolási díjak kifizetését a behajtásnál kapott QR kódos jegy kezelésével megvalósító három darab fizető automata; továbbá a mélygarázs telítettségét jelző, az épület homlokzatára, a Piac utcán és a Széchenyi utcán térvilágítási oszlopra telepített összesen három darab eszköz is a rendszer része lesz majd. A parkolástechnikai rendszer működéséhez 500 darab érintés nélküli plasztikkártyát, a garanciális időszak alatt papíralapú jegyeket kell szállítani. A szoftvernek biztosítania kell a parkolástechnikai rendszer működését, kezelnie a különböző jogosultságú (jegy, bérlet, kedvezmények) igénybevételét. A rendszer rendeltetésszerű használatához és üzemeltetéséhez szükséges további eszközök szállítása és üzembehelyezése is szükséges.

A teljesítés ideje 90 naptári nap, amely magában foglal 3 nap próbaüzemet. Az ajánlatokat szeptember 21-ig várják.