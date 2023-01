A mélygarázs hétezer négyzetméteres területen, négy szinten 207 férőhelyes parkolószámot biztosít. Kiszolgáló helyiségek, szociális blokkok és egy smart városirányítási központot is elhelyeznek az épületben. Kerékpár és motor elhelyezésére is lesz lehetőség, az épület teljes egészében akadálymentes lesz, illetve 27 elektromos töltőállomás is helyet kap a mélygarázsban, tehát az akkumulátoros járművekre is gondolunk a garázsépítésnél