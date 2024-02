A negyedik JövőMűhely pódiumbeszélgetés témája ezúttal a tavalyi év végén elkészült, s Debrecen közgyűlése által elfogadott Debrecen Város Fenntartható Mobilitási Tervéhez (SUMP) kapcsolódóan a fenntartható városi közlekedésfejlesztés volt.

A Future of Debrecen mozgalom, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamra és a VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Tagozata által elindított JövőMűhely beszélgetéssorozat célja, hogy hogy napjaink zöld kihívásait és azok lehetséges megoldásait mutassa be a hallgatóságnak. Az előadások, pódiumbeszélgetések vendégei Debrecen meghatározó közéleti személyiségei, egyetemi tudósok, az aktuális téma neves szakértői.

Gulyás István beszélgetőpartnerei ezúttal Balázs Ákos, Debrecen városüzemeltetésért és zöld ügyekért felelős alpolgármestere, Oletics Zoltán, a SUMP-projekten dolgozó szakértői csapat képviselője, Iski László közlekedésmérnök és Varjú Tamás, a MASTIFF Kft. ügyvezetője voltak.

Az ütemes gazdaságfejlődés kihívásokat is generál

– Debrecen jelenleg egy nagyon gyors ütemben fejlődő város, rövid időn belül a térség központjává válik. Ez azonban rengeteg kihívással is jár, amelyek közül az egyik legnagyobb a közlekedés fejlesztése. Ezért is fontos, hogy Debrecen elsőként tudta elkészíteni a SUMP 2.0-t – fogalmazott a beszélgetés elején Balázs Ákos. A kihívásokat kifejtve Oletics Zoltán rámutatott: a közlekedésfejlesztés legnehezebb része az összehangolás, mind a forgalomszervezés, mind a szemléletformálás tekintetében.

Sokan szeretik használni az autóikat, pedig ott van alternatívaként a közösségi közlekedés, a gyaloglás és a kerékpározás. Célunk egyrészt, hogy bemutassuk, nem minden esetben az autó a legmegfelelőbb opció

– hangsúlyozta. Hozzátette, mindezzel párhuzamosan a technikai feltételeket is meg kell teremteni. Ebben lehet nagy segítség a digitalizáció: intelligens forgalomirányítási eszközök révén irányítható és összehangolható a forgalom.

Oletics Zoltán, a SUMP-projekten dolgozó szakértői csapat képviselője

Forrás: Czinege Melinda

Debrecen kifejezetten kerékpárosbarát város

Varju Tamás kiemelte, az elmúlt években számtalan kerékpárosbarát fejlesztés történt a városban, ráadásul a SUMP-ban is egy karakteres téma ez a terület. – Debrecen kiválóan kerékpározható, s úgy látom, egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, reneszánszát éli a biciklizés – fogalmazott. Véleménye szerint fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan tervezzék meg a közlekedésüket, s el tudják dönteni, mikor éri meg nekik autóba ülni, vagy épp helyette kerékpárral vagy tömegközlekedéssel eljutni az úticéljukhoz.

Debrecenben olyan távolságok vannak, amelyek egy jól kiépített kerékpárúthálózaton könnyen megtehetőek. Olyan világ alakul körülöttünk, amelyben a közlekedési szokások is változnak. A SUMP-ban és a Zöld Kódexben is megjelennek az úgynevezett Zöld Váltók, amelyek a fenntartható és összehangolt közlekedést támogatják

– fejezte ki.

A forgalom szervezésére kell, hogy kerüljön a hangsúly

– Debrecenben rendelkezésre állnak a megfelelő felületek, csupán néhány csomópont-korszerűsítés és 2x2 sávos út kialakítása hiányzik. A forgalom szervezésére kell, hogy átkerüljön a hangsúly – vélekedett Iski László. Ezt kifejtve Balázs Ákos elmondta, a legfontosabb a közlekedés aktuális helyzetéről való gyors információszerzés, -feldolgozás és -továbbítás. Ezt fogja elősegíteni a közlekedési lámpák korszerűsítése, a kamerarendszer bővítése és a Városirányítási Központ kialakítása.

Legyenek olyan belépési pontok a városban, ahol jelzőtáblák segítik az autóvezetőket abban, hogy alternatív útvonalat találjanak. A cél, hogy valós idejű adatok alapján tudjuk szervezni a forgalmat. Nem mindig a legrövidebb útvonal a leggyorsabb, ráadásul egy álló kocsisornak sokkal nagyobb a károsanyagkibocsátása

– mutatott rá Balázs Ákos.

Balázs Ákos, Debrecen városüzemeltetésért és zöld ügyekért felelős alpolgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Megoldások a belvárosi forgalom csökkentésére

A belváros forgalmának jelentős növekedése ellen több megoldást is javasol a SUMP. A pódiumbeszélgetésen egyrészt elhangzott a város határában kialakítandó váltok, ahol a Debrecenbe érkező leteheti az autóját és tömegközlekedéssel vagy kerékpárral folytathatja az útját belvárosi célpontja felé. – Ezzel akár időt és energiát is spórolhat az adott személy, ráadásul kiszámítható az utazás is. Természetesen ehhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra és a kommunikáció – emelte ki Iski László.

Fontos szempont az is, ha új lakóövezetek alakulnak ki, akkor azok közelében rendelkezésre kell álljanak azok a szolgáltatások is, amelyekért egyéb esetben a belvárosba mennének az emberek

– mutatott rá egy másik példára Balázs Ákos.