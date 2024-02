Több mint 30 színházi előadást, több mint 20 szórakoztató nagy rendezvényt bonyolítanak le ebben az évben Hajdúszoboszlón, a részletekről február 28-án, szerdán számoltak be. Elsőként Czeglédi Gyula polgármester úgy fogalmazott,

a legszínesebb és a legnagyobb programkínálattal készül Szoboszló erre az évre, nem csak a főszezonban, hiszen a célközönséget a turisták és a helyi lakosok egyaránt jelentik.

Czeglédi Gyula: a legszínesebb programkínálattal készül Hajdúszoboszló idén

Forrás: Czinege Melinda

Úgy véli, az elkészített, minden fontosabb eseményt tartalmazó programfüzet a turisztikai vállalkozások számára komoly lehetőséget tartogat.

A múlt héten a fürdőváros önkormányzata is elfogadta az idei évre szóló költségvetését, Czeglédi Gyula ismertette, a múlt évi 165 millió forintot túlszárnyalva, idén 203 millió forintot terveznek fordítani a kulturális programok szervezésére, emellett több mint 20 százalékkal növelték a civil szervezetek számára juttatandó támogatási keretet, így most 50 millió forintot terveznek ebben az évben civil körben szétosztani. Két, a kultúra területét érintő beruházásról is adott helyzetjelentést;

a Kossuth utcában az Irodalom Házát a tervek szerint május 18-án adják át, a nyár elejére pedig elkészülhet Bocskai István második koronájának a hiteles mása.

Minden szoboszlói lakoshoz eljuttatják a programfüzetet

Forrás: Czinege Melinda

Minden korosztály találhat magának programot Hajdúszoboszlón

A már fentebb említett közel 400 programról az alpolgármesterek számoltak be. Majoros Petronella a teljesség igénye nélkül kitért arra, hogy a színházi előadások, koncertek és fesztiválok mellett közel 60 ismeretterjesztő előadáson és klubfoglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők, továbbá minden hónapban exkluzív, kortárs képzőművészeti tárlat nyílik a Szoboszlói Galériában. Természetesen folytatódik a Szoboszlói Nyár is, ahol 60 nap alatt több mint 300 programot valósítanak meg a helyi és térségi civil közösségek bevonásával. Kitért arra is, hogy jelenleg is zajlik a Civil Roadshow, melyhez 47 szervezet csatlakozott.