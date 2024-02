A cél nemes. Megmutatni az itt élőknek, milyen kulturális, sportolási lehetőségeket nyújtó egyesületek, civil társadalmi feladatokat ellátó önkéntes csoportok, vagy akár csak kötetlenül működő klubok várják őket remek programjaikkal. Minden pénteken általános és középiskolákban, és minden szombaton délelőtt a művelődési központban, avagy a kulturális intézmény körül a szabadban ismerkedhetnek a város gyermek- és felnőtt lakosai a roadshow résztvevőivel.

Az első hétvége első péntekén a BSZC Közgazdasági Tecnikumában és a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában nyílt alkalom bemutatkozásokra. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület, a HSE égisze alatt nem csak a futball utánpótlásai és felnőtt versenyzői sportolnak, mert mintegy 20 sportág tartozik hozzájuk. – Örömmel fogadtuk a kezdeményezést, lehetőséget kaptunk arra, hogy megszólítsuk a sportolás iránt még kevés aktivitást mutatókat is – mondta el Markovics Andrea, a HSE elnökségi tagja.

Az első héten az ökölvívó szakosztályuk munkájával is megismerkedhettek az érdeklődők.

A Szoboszló Néptáncegyüttest ez év januárjában hozták létre a művelődési központ égisze alatt. Jeremiás Balázs és nővére debreceniek, a csoport vezetői, elsősorban hajdúsági, illetve kárpát-medencei táncokra oktatják a néptánc kedvelőit. Fiatalokat, de igazából minden korosztályt örömmel várnak az együttesbe.

Radio Z Hungary. Egy internetes rádió, melyet fiatalok működtetnek. Csécsi Lajos János programigazgatójuk pont a szoboszlói közgáz tanulója volt, így azután nagy örömmel tért vissza néhány Z generációs munkatársával, hogy megismertessék az „alfásokkal”, milyen milyen, nem csak rádiós zenei programokat terveznek.

A Thököly-iskola tornatermében áradt az energia, hiszen az Evidance Sportegyesület sporttáncosat, továbbá a Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett Sportegyesület egymás után tartották a valóban lenyűgöző bemutatókat az iskola ideérkező tanulócsoportjainak. Holecska Ancsa, továbbá a másik szervezet művészeti vezetője, Ónodi Orsolya is örömmel mutatják meg kisebb és nagyobb neveltjeikkel, mi adja ezeknek a mozgásformáknak az örömét és a szépségét. Mindkét egyesület egyébként országos és Európa-bajnoki érmekkel is dicsekedhet! Nagy Luca Dorka évtizede az egyik legsikeresebb mazsorettáncos ifjú hölgy. Ő a tánc szépségéért, a közösség örömeiért, a mozgás- és a fellépési, versenylehetőségek miatt ajánlja a mazsorettezést.

Molnár Lili három éve az Evidance-t választotta, azért is ajánlja mindenkinek, mert amikor suli után nagyon fáradt, elmegy egy foglalkozásra, és rögtön visszanyeri az energiáját. Azt is nagyon jónak tartja, hogy rengeteg barátja is lett a közösségben.

Az Evidance Sportegyesületben sok a Thököly-iskolás, imádják

Forrás: Tibai Irma

A Thököly-iskola udvarán és másnap a Halasi Fekete Péter téren, a művelődési központ mellett is bemutatkozott a Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület. Éppen február 17-én ünnepelhették a 148. születésnapjukat! Büszke lehet rá a jelenlegi kitartó közösség és elnökük, Nagy Imre, ny. tűzoltóparancsnok. Céljuk a tűzoltómunka megismertetése a gyerkőcökkel, érdeklődő felnőttekkel. Ők szintén kiveszik a részüket a nyári szoboszlói programokból is. Milyen emberek a tűzoltók? – Nagyon bátrak, mindig felkészültek, bármi is történik – mondta el véleményét Bán Eszter. A Thököly-iskola 3. osztályos tanulója is boldogan öltötte magára az önkéntes tűzoltók csíkos ingét, és rakta a fejére a sisakot, majd társaival bemásztak az éltes korú tűzoltóautóba.

A hajdúszoboszlói civil világ bőségkosarából van még mit meríteni!

Az első szombati napon a művelődési központban máris tizennégy közösség várta az érdeklődőket. Bokor Tünde művelődésszervező, a roadshow koordinátora szerint sikeres volt ez a két nap, jöhet a folytatás.

A művelődési központban még a déli harangszó idején is pezsgett az élet. Az épület előtt teqballoztak a fiatalok, odabenn a látványtáncosok még nem fáradtak el az akrobata mutatványok közepette.

Itt azonban már az első művházas roadshow napon kulturális közösségek is bemutatkoztak. A Főnix Versmondó Kört a múlt év őszén elhunyt Bieliczkyné Buzás Éva, a Magyar Rádió nyugalmazott munkatársa alapította. Szirákné Turi Andrea a versmondókör egyik oszlopos tagja elmondta, tovább viszik a Szoboszlói Irodalom Házát is megalapító Éva néni örökségét. Nem titkolt céljuk minél többeket meggyőzni arról, milyen jó is versekkel foglalkozni. Játékossággal várták asztaluknál a betérőket, akik például puzzle feladatként költők képeit rakhatták ki, rímeket faraghattak, verset is tanulhattak.

A Főnix Versmondó Kör tovább viszi Bieliczkyné Buzás Éva, a Hajdúszoboszlói Irodalom Háza alapítójának emlékét

Forrás: Tibai Irma

Kötetlenül működik 2019 szeptemberétől a Valódi Nők Klubja. Szabó Piroska és aktív nőtársai is részesei a nagyszabású programsorozatnak. – Különböző nők, különböző lelkületűek járnak rendezvényeinkre. Azért csatlakoztunk a Civil roadshow-hoz, mert szeretném, ha még többen megismernék teljesen önként, kortól, végzettségtől függetlenül működő klubunkat. Különböző témákat hirdetünk meg, hívtunk meg előadónak már orvosokat, pedagógusokat, pszichológusokat, lakberendezőst, coach-ot is.

A roadshow első két napjának helyszíneire ellátogatott az ötletadó Majoros Petronella, kulturáért is felelős alpolgármester, a művelődési központba pedig ellátogatott Czeglédi Gyula polgármester is.

A hajdúszoboszlói Civil roadshow még három hétvégén várja a gyermekeket, az alfa, a Z, s természetesen a felnőtt korosztály tagjait, legközelebb február 23-án iskolákban mutatkoznak be csoportok, és 24-én újra a művelődési központ tárja ki a kapuit számukra és az érdeklődő lakosokat invitálva!