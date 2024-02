Hajdúszoboszló aktív és igen sokrétű civil közösségének egyedülálló programmal ajánl segítséget az önkormányzat. Egy különleges Civil Roadshow-ra invitálják a városban működő szervezeteket, ahol lehetőséget nyújtanak a szervezetek, csoportok bemutatkozására, új tagok toborzására és egymás megismerésére. A programot februárban 4 hétvégén valósítják meg, ennek részleteiről február 6-án, a helyi művelődési központban számoltak be. Mi sem bizonyítja jobban az aktív civil közösségek meglétét a fürdővárosban, hogy zsúfolásig megtelt a művelődési központ színházterme a szervezetek képviselővel. A megjelenteket Borsi Csaba, a művelődési központ igazgatója köszöntötte, aki elmondta, szeretnének ebben az évben minden csoporttal leülni beszélni, s nyitottak olyan külső szervezet felé is, akik eddig nem gondolkoztak együttműködésben.

Óriási szükség van a civil szervezetekre

Majoros Petronella alpolgármester, a kezdeményezés ötletgazdája a megjelentekhez szólva elöljáróban emlékeztetett, 1997 óta a kormány a civilek napjának nyilvánította február elsejét, helyben ezt továbbgondolva februárt a civilek hónapjának nevezték ki.

Nagyon sok civil szervezet tevékenykedik a városban a kultúra, a sport és egyéb területeken. Óriási szükség van rátok erre a városban

– szögezte le. Az alpolgármester arról is beszélt, több eseményen megmutatkozott már a kapcsolódás, többek között a Szoboszlói nyáron, ahol több mint 300 programmal vannak jelen a helyi civilek, az évek alatt ez több mint ezer fellépést jelent. – Innen merítettem a gondolatot, hogy ez a hónap legyen a civileké – mondta, majd így folytatta:

Elérkezett az idő, hogy mi is visszaadjunk valamit. Tudom, hogy a különböző civil közösségeknek mik a mindennapi problémáik, erre találtunk ki közösen egy projektet, egy úgynevezett roadshowt, amelyen lehetőséget szeretnénk adni a civil közösségeknek a megmutatkozásra

– ismertette a rendezvénysorozat egyik célkitűzését. Emellett azt a célt is szolgálja, hogy aki utánpótláshiánnyal küzd, az új tagot toborozhasson, ahol túl sokan vannak, legyen alternatíva a váltásra, de a rendezvények során a szervezetek is jobban megismerhetik egymást.

Négy hétvégén, két helyszínen

A Közösségek a középpontban - interaktív közösségi kiállítást négy hétvégén szervezik meg, mely nemcsak a civil szervezeteknek, hanem a lakosoknak is remek lehetőségeket tartogat. – A látogatók számára az a cél, hogy minél több emberhez eljuttassák a közösséghez tartozás, a kultúra és a sport pozitív üzenteit – mutatott rá Majoros Petronella. Hozzátette, ezen túl természetesen vannak olyan egyesületek is, akik többek között a közbiztonságot, a környezetvédelmet, a városszépítést, a hátrányos helyzetűek segítését, a hasznos időtöltést képviselik, ők is megmutatkozhatnak itt.

A technikai információk ismertetésénél elhangzott, péntekenként (február 16., 23., március 8. és 22.) a diákok a célcsoportok, ezért az iskolákban lesznek az alkalmak 9 és 12 óra között. Szombatonként (február 17., 24., március 9. és 23.) pedig a helyi lakosokat szólítják meg, ezeknek az alkalmaknak a művelődési központ galériája és aulája ad otthont 9 és 12 óra között. Ezeken az alkalmakon bemutathatják főbb tevékenységüket a csoportok, interaktív programmal vonzhatják be az érdeklődőket.