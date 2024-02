A módosító indítványok többségét a képviselők nem szavazták meg. Az éves költségvetési tervet az előterjesztő polgármester által befogadott és elfogadott javaslatokkal együtt alkották meg. A Hajrá Hajdúszoboszló Egyesület három képviselője nemmel szavazott.

Máshogy közlekedik néhány helyi járat

A képviselő-testület a 27 napirendi pont között határozott az elmúlt évi költségvetési rendelet aktuális, negyedéves módosításáról is. Ezt követően pedig a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének megváltoztatásáról, hogy az óra 20 perckor a vasúttól induló buszok 10 perccel később induljanak be a városba, bevárva a Nyíregyháza felől ekkor érkező InterCity-vonatokat.

A képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. ez évre készített üzleti tervét is. A társaság 600 millió forint energetikai fejlesztése jelentős megtakarításokat eredményez. Elfogadták a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ez évre szóló üzleti tervét és marketingtervét. Megszavazták továbbá az első félévben tervezett marketingakciók és kampány megvalósításához szükséges 37 millió forintot.

Egyetértett a képviselő-testület a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi szolgáltatási tervével. Erre épül az intézmény éves programja. Emellett a Hajdúszoboszlói Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulási kérelme is zöld utat kapott. Ezáltal lehetőség nyílik 120 millió forint MLSZ-támogatással lefedetni könnyített vázszerkezetes megoldással a Kemping u. 1. alatti ingatlanon korábban megépült rekortán futballpályát.

A civil szervezetek tevékenységének támogatására máris döntöttek a nyílt pályázat meghirdetéséről. Évente 70 civil szervezet, alapítvány él a lehetőséggel, egyharmaduk sport, a többi kulturális, életmód, szociális tevékenységi körben. A tapasztalatokra figyelemmel az eddigi 30 százalék önerőt 20-ra csökkentették, amit saját munkavégzéssel is teljesíthetnek a civil pályázók. A civil pályázati keretre 50 millió forint áll rendelkezésre.

Változás a társasházak pályázatainál is

Nem növekednek az étkezési térítési díjak a bölcsődében és a szociális szolgáltató intézménynél. Az étkezés minőségét javító nyersanyagnormát azonban kis mértékben megemelik

– ismertette Biró Anita, az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának elnöke. Az előterjesztéssel képviselőtársai is egyetértettek.

Az M11 jelű településrendezési módosításhoz igazította a képviselő-testület a helyi építési szabályozásról szóló rendeletét, a HÉSZ-t. Ez a döntés a 4-es főút Hajdúszoboszló és Debrecen közti négysávosításával kapcsolatos állami beruházás-előkészítéséhez szükséges, mert a tervben a keleti felhajtónál körforgalom szerepel.

Az intézményfelújítási keretre eddig beérkezett kérelmek elbírálásához négy képviselő és három hivatali szakember részvételével munkacsoportot hoztak létre. Szintén munkacsoportot alakítottak, összesen tíz képviselő és szakember részvételével a beruházásokról szóló törvény figyelembevételével a tervezett keretprogramba javasolt projektek meghatározására.

A társasházak felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet is módosították. Így mostantól azok a társasházak, amelyek már pályáztak, a beszámolójukat követően öt év múlva nyújthatnak be újabb kérelmet.

Az elmúlt évről összeállított turisztikai beszámoló is a képviselő-testület elé került. Sléder Tamás aljegyző, adó- és rendészeti irodavezető előterjesztésében most is összevetették az elmúlt öt év számait. Az NTAK-adatok szerint 2023-ban Hajdúszoboszló volt a leglátogatottabb vidéki település Siófokot követően. A városban 1 millió 126 ezer 410 vendégéjszakát regisztráltak.

A képviselő-testület tudomásul vette a két ülés közötti eseményekről készített polgármesteri tájékoztatást. Napirendre tűzték továbbá a Hungarospánál öt évvel ezelőtt történt bűncselekménnyel kapcsolatos igazgatósági tájékoztatót, melyet elfogadtak.